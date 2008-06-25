مفاد توافقنامه امنیتی آمریکا ناقض حاکمیت و استقلال عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، مرکز مطالعات دانشگاه بصره این سمینار را برگزار کرد که در جریان آن دانشگاهیان و پژوهشگران این دانشگاه مفاد توافقنامه را بررسی کرده و نسبت به محتوای آن اعتراض کردند.

دکتر آزر ناجی الحسانی رئیس بخش تحقیقات سیاسی و استراتژیک مرکز مطالعات دانشگاه خواستار همه پرسی از مردم عراق درباره این توافقنامه شد و گفت: نکات توافقنامه حاکمیت عراق را نادیده می گیرد که از آن جمله می توان به موضوع پیگرد عراقی ها و بازداشت و نگهداری آنها در زندانهای آمریکا و عدم محاکمه نظامیان آمریکایی درصورت نقض قوانین عراق (کاپیتالاسیون) نام برد.

وی افزود: این توافقنامه همچنان با بحث و جدل و پرسش های فراوانی روبرو است و نیاز به بحث و بررسی فراوانی دارد.

الحسانی تاکید کرد: این توافقنامه باید به یک کمیته ویژه در پارلمان ارایه شود یا به همه پرسی مردم عراق گذاشته شود و آنها با آن موافقت یا آن را رد خواهند کرد.

دکتر جواد کاظم حطاب پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه بصره نیز اشاره کرد: مهمترین نکاتی که مذاکره کنندگان عراقی درصورت امضای توافقنامه باید به آن توجه داشته باشند، موضوع حفظ حاکمیت و استقلال کامل عراق و کنترل و تسلط این کشور بر منابع و ثروت های خویش است.

وی افزود: مذاکره کننده عراقی باید بر این موارد اصرار و پافشاری کند و آن را مدنظر قرار دهد.

این سمینار با مشارکت شمار زیادی از پژوهشگران همراه بود و حاضران در بحث و گفتگوی خود به سخن هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق مبنی بر امضای توافقنامه در ماه ژوئیه اعتراض کردند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.