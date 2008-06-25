واشنگتن باید با جنبش حماس تعامل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریچارد ویچ سفیر آمریکا در آغاز دهه هشتاد میلادی در اردن گفت: دولت آمریکا باید از مخالفت خود درتعامل با جنبش حماس دست بردارد.

وی از دیدار خود با اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین درچارچوب سفر کمیته ویژه حقیقت یاب آمریکا به منطقه در ماه جاری میلادی سخن گفت و درجمع خبرنگاران افزود: هنیه فردی زیرک و سیاستمداری خردمند است و بعد از دیدار با وی ذهنیت خوبی ایجاد می شود.

وی که فرد شماره دو سفارت آمریکا درتل آویو در سال های 1977 تا 1979 بود، افزود: رسانه های گروهی در نشان دادن چهره دقیقی از حماس یا مواضع هنیه شکست خورده اند زیرا وی بیش از آنچه برخی فکر می کنند، فردی پراگماتیسم است.

این دیپلمات سابق آمریکا گفت: هنیه فردی است که باید بیشتر وی را بشناسیم و با وی گفتگو کنیم.

برپایه این گزارش، آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو با حماس را رد می کنند و این گروه مبارز فلسطینی را به ادعای خود"سازمانی تروریستی" می دانند.

ویچ درچارچوب سفر دوره ای خود زیر نظر شورای منافع ملی آمریکا با شماری از مسئولان و فعالان در مصر، لبنان، فلسطین اشغالی، غزه و کرانه باختری دیدار کرد.

شورای منافع ملی در سال 1989 میلادی تاسیس شد و خواهان نزدیکی دیدگاهها با کشورهای عربی و گفتگو با اسلامگرایان است.