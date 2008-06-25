  1. استانها
  2. فارس
۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

شهردار شیراز:

ایجاد درآمد پایدار باید مهمترین هدف شهرداری باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: مهران اعتمادی از ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها به عنوان مهمترین هدف این مجموعه به ویژه در کلانشهرها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی در نشست دو روزه مدیران درآمد شهرداری کلانشهرها در شیراز افزود: در این گونه نشست ها باید نسبت به بررسی و کشف منابع پایدار درآمد برای شهرداریها تلاش شود.

شهردار شیراز عنوان کرد: باید در حوزه درآمد، شهرداری ها نوآوری و شکوفایی را مد نظر قرار داده و جهت ارائه خدمات مناسب و مطلوب تر و راه های کسب درآمد پایدار و متحول فعالیت کنند.

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز هدف از این نشست را رسیدن به اصل خودکفایی و درآمد پایدار در شهرداری دانست و افزود: شهرداری و شوراها هنوز به این مهم دست نیافته اند و مهمترین دلیل این را نیز می توان در عدم مدیریت واحد شهری و موازی کاری متولیان مختلف امر برشمرد.

مظفر مختاری ضمن تاکید بر لزوم تعیین چارچوب مشخص و محکم برای وظایف و عملکرد شهرداری ها با توجه به وسعت نیازهای شهری شهروندان، مشکلات و محدودیت های موجود در جواجع شهری، مشارکت را بهترین راهکار انسجام وظایف دانست.

وی ضمن توصیه به مسئولان نسبت به جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه های مختلف از جمله فنی و عمرانی، افزود: امروزه اداره شهرها با روش سنتی امکان پذیر نیست و باید مسئولان شهرداری و شورا نسبت به امور شهری و راه اندازی شهرداری الکترونیک اشراف علمی داشته باشند.

کد خبر 705801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها