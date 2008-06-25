ایجاد درآمد پایدار باید مهمترین هدف شهرداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی در نشست دو روزه مدیران درآمد شهرداری کلانشهرها در شیراز افزود: در این گونه نشست ها باید نسبت به بررسی و کشف منابع پایدار درآمد برای شهرداریها تلاش شود.

شهردار شیراز عنوان کرد: باید در حوزه درآمد، شهرداری ها نوآوری و شکوفایی را مد نظر قرار داده و جهت ارائه خدمات مناسب و مطلوب تر و راه های کسب درآمد پایدار و متحول فعالیت کنند.

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز هدف از این نشست را رسیدن به اصل خودکفایی و درآمد پایدار در شهرداری دانست و افزود: شهرداری و شوراها هنوز به این مهم دست نیافته اند و مهمترین دلیل این را نیز می توان در عدم مدیریت واحد شهری و موازی کاری متولیان مختلف امر برشمرد.

مظفر مختاری ضمن تاکید بر لزوم تعیین چارچوب مشخص و محکم برای وظایف و عملکرد شهرداری ها با توجه به وسعت نیازهای شهری شهروندان، مشکلات و محدودیت های موجود در جواجع شهری، مشارکت را بهترین راهکار انسجام وظایف دانست.

وی ضمن توصیه به مسئولان نسبت به جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه های مختلف از جمله فنی و عمرانی، افزود: امروزه اداره شهرها با روش سنتی امکان پذیر نیست و باید مسئولان شهرداری و شورا نسبت به امور شهری و راه اندازی شهرداری الکترونیک اشراف علمی داشته باشند.