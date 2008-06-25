قرارداد پیش راه اندازی و راه اندازی فازهای ۹ و۱۰ پارس جنوبی امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر درعسلویه به موجب این قرارداد که عصر امروز به امضا رسید، مجتمع گاز پارس جنوبی در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مشارکت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درحاشیه امضای این قرارداد در جمع خبرنگاران با بیان این که راه اندازی این فازها درسال جاری مورد توجه وزیر نفت است، اظهار داشت: قرارداد با شرکت جی.اس کره برای مشارکت در پیش راه اندازی و راه اندازی این فازها با توجه به دستور وزیر نفت و پیگیری های مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مبنی بر وارد مدار شدن فازهای ۹ و ۱۰، همچنین وجود تخصص و تجربه در نیروهای مجتمع گازی پارس جنوبی برای راه اندازی امضا شد.

همایون شکوه صارمی ابراز امیدواری کرد : با مشارکت و همکاری میان طرفهای قرارداد، مجموعه به هدف خود که همان راه اندازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ برای استفاده از گاز تولیدی در زمستان امسال است، دست خواهد یافت.

پیشنویس قرارداد میان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی و شرکت "جی اس" ماه گذشته امضا شده بود.