قرارداد هسته ای هند و آمریکا؛عامل دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل تسلیحات و منع گسترش سلاحهای هسته ای آمریکا در تحلیلی نوشت : قرارداد هسته ای هند و آمریکا از تابستان سال گذشته به تاخیر افتاده و این در حالی است که هند و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره توافقنامه پادمانها مذاکره کرده اند. این قرارداد به مدت 9 ماه به دلیل مخالفت احزاب سیاسی هند در حال تعلیق بوده است. کمونیستها که این قرارداد را تهدیدی برای سیاست خارجی مستقل هند می دانند، تهدید کرده اند که اگر هند توافقنامه پادمانها را امضا کند، از دولت ائتلافی به رهبری " مانموهان سینگ" نخست وزیر هند خارج خواهند شد.

"لئونور تومرو" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است : تاکنون دیدارها و مذاکرات در دولت ائتلافی هند برای رسیدن به یک توافق، با شکست روبرو شده و این در حالی است که زمان برای دولت هند در جهت امضای توافقنامه پادمانها رو به اتمام است. دولت بوش نیز به فشارخود بر دولت هند ادامه می دهد تا دهلی نو در این زمینه اقدامی را انجام و آنچه را که قرار بود یکی از دستاوردهای سیاست خارجی بوش بوده باشد، نجات دهد.

در ادامه این مطلب آمده است : اما دانشمندان برجسته هسته ای هند در پاسخ به این افزایش فشارها از این قرارداد انتقاد کردند و به تردیدهایی در زمینه ضمانت تهیه بدون وقفه سوخت و حقوق مربوط به بازفراوری اشاره کردند. اما حتی اگر این قرارداد به جلو حرکت کند و نخست وزیر هند تواقفنامه پادمانها را نهایی کند؛ اجرای گامهای باقیمانده امری دشوار خواهد بود. گروه تهیه کنندگان هسته ای باید آن را مورد بازنگری قرار دهد و تصویب کند تا اجازه تغییرات در اصول بین المللی مربوط به صادرات مواد و فناوری هسته ای را بدهد. دولت بوش هم باید این توافقنامه را به کنگره ارائه دهد. کنگره هم فرصتی خواهد داشت تا جلسات گفت و شنودی را پیش از رای گیری برگزار کند.

به عقیده تومرو، وارد کردن سوخت از آمریکا سطح اورانیوم محدود هند را که در برنامه نظامی آن مورد استفاده قرار می گیرد، افزایش می دهد و از این رو به هند اجازه می دهد تا تولید سلاحهای هسته ای خود را تا سطح قابل ملاحظه ای افزایش دهد. احتمالا پاکستان نیز در توسعه ظرفیت سلاحهای هسته ای خود رقابت خواهد کرد و به یک مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه دامن خواهد زد. سینگ مکررا بر خودداری از امضای پیمان ممنوعیت آزمایش جامع حتی اگر کشورهای دیگر آن را تصویب کنند، تاکید کرده است.

نویسنده افزوده است : اما سئوالاتی که باقی می ماند درباره آینده توافقنامه هسته ای غیرنظامی بین آمریکا و هند در دولت آینده آمریکاست. در سال 2006 " باراک اوباما" نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به این قرارداد رای مثبت داد، اما وی همچنین به اصلاحیه های مهم منع گسترش سلاحهای هسته ای رای داد. سناتور " جان مک کین" نامزد حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که از این قرارداد به عنوان ابزاری برای تقویت رابطه کشورش با بزرگترین دموکراسی جهان حمایت خواهد کرد.

در پایان این مطلب به نقل از مک کین آمده است :" ما باید تعامل فعالی با هند و پاکستان برای بهبود ایمنی زرادخانه های هسته ای و مواد تسلیحاتی داشته باشیم و یک نظم هسته ای ایمن جهانی را ایجاد کنیم که احتمال گسترش سلاحهای هسته ای و احتمال یک درگیری هسته ای را از بین می برد. " اما مک کین به هیچ یک از اصلاحات منع گسترش سلاحهای هسته ای رای نداد.