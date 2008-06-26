مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

زمان و نحوه برگزاری آزمون ارتقا دستیاری اعلام شد

لاریجانی: غرب هشدار البرادعی را جدی بگیرد

خاتمی: به سرنوشت کشور حساسم و اگر بتوانم فعال خواهم شد

انتقاد تهران از اقدام ضد ایرانی لندن درباره گروهک منافقین



اعتماد:

گزارش تحلیلی از بازتاب های پیشنهاد تاسیس دفتر حفظ منافع آمریکا، نسیم آرامش در روابط توفانی و اشنگتن و تهران

علی لاریجانی با نمایندگان بر سر قرائت تعداد تذکرات وارد مناقشه کلا می شد، 400 تذکر نمایندگان به دولت

مذاکره بدون پیش شرط، سید محمد خاتمی در نروژ پیشنهاد داد

پس از اعلام انحلال توسط وزارت کار، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران آماده مناظره شد



اعتماد ملی :

مقام معظم رهبری: مسئولان قوای سه گانه مقابله با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

واکنش لاریجانی به تحریم های تازه علیه ایران ، فرصت تعامل با اروپا کوتاه است

لایحه 8 میلیارد دلاری واردات بنزین روی میز دولت

در دیدار معاون رئیس جمهور عراق صورت گرفت، دعوت از کروبی برای سفر به عراق



ایران :

رهبر معظم انقلاب : مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه به روز است

رئیس جمهور در حاشیه مراسم افتتاح سامانه " ایران کد": عده ای در داخل سخنگوی آمریکا شده اند

مدیر کل گردشگری داخلی در گفت و گو با " ایران": کارکنان دولت امسال سفر کارت ملی می گیرند

در آمد افسانه ای غرب از مالیات بر نفت



ابرار:

در قم برگزار می شود؛ مراسم بزرگداشت پانزدهمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی

فولاد، گران می شود

نبیه بری: دنیا از دست لبنانی ها خسته شده است

وزیر رفاه خبر داد: افزایش 5/17 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی



ابتکار:

هشدار رهبر انقلاب درباره لزوم اجرای فرمان هشت ماده ای در دیدار مسئولان قضایی ، سران قوا مقابله با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

سخنان رئیس جمهور درباره واکنش ها به طرح ربودن وی درعراق ، عده ای در داخل سخنگوی آمریکا شده اند

خاتمی: به سرنوشت کشورم حساسم، متاسفانه سیاست بازنشستگی ندارد



اسرار:

پیش زمینه های اجماع اصلاح طلبان

سید محمد خاتمی: سیاست، بازنشستگی ندارد

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی متذکر شد: تعلل دولت در کنترل خشکسالی فاجعه بار خواهد بود

دبیر کل حزب اعتماد ملی: امروز روز بستن کمربندهاست



تفاهم:

رهبر انقلاب: مطالبه هفت ساله برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هم چنان به روز است

10 تیر ماه روز صنعت و معدن درایران است، عقب نماندن از توسعه

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به کاستی ها: با این شرایط به اهداف چشم انداز نمی رسیم



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضایی: مبارزه با مفاسداقتصادی مطاله همیشگی است

احمدی نژاد: جزئیات طرح ربوده شدنم را افشا می کنم

وزیر رفاه و تامین اجتماعی خبر داد: افزایش 5/17 درصدی مستمری بازنشستگان



جوان:

سران قوا مطالبه 7 ساله را پیگیری کنند، تاکید مجدد رهبر انقلاب بر مبارزه با مفاسد اقتصادی

هشدار لاریجانی؛ غرب یک جانبه تصمیم بگیرد، مسیر عوض خواهد شد

جانشین فرمانده کل سپاه: متجاوزان به ایران پایی برای بازگشت نخواهند داشت



جمهوری اسلامی:

مسئولان قوه قضائیه و خانواده های شهدای هفتم تیربا حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند، رهبر انقلاب: سران قوای سه گانه مبارزه با مفاسد اقتصادی را همواره جدی بگیرند

آغاز رقابت 3/1 میلیون داوطلب کنکور برای ورود به دانشگاهها

خاویر سولانا: به رویکرد دو سویه " تحریم " و " دیپلماسی " در قبال ایران ادامه می دهیم



خراسان:

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی: مطالبه 7 سال پیش از سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است

احمدی نژاد: طرح ترورم در عراق تکذیب شود جزئیات آن رامنتشر خواهم کرد

هشدارهای شدید لاریجانی به اتحادیه اروپا

مصری: توزیع فرم شناسایی افراد نیازمند یارانه به زودی آغاز می شود



حیات نو:

رهبر انقلاب تاکید کردند؛ مقابله جدی بامفاسد اقتصادی

هشدار لاریجانی به غرب ، فرصت کوتاهی برای تعامل باقی مانده است

دولت برای تامین کسری اعتباری تدوین کرد، متمم 8 میلیارد دلاری برای واردات بنزین



خبر:

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی: مسئولان قوای سه گانه مقابله با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

نامه 212 نماینده به لاریجانی درباره مسائل اخیر قوای مقننه و قضاییه

هشدار لاریجانی به غرب؛ به دقایق سوت پایان بازی شکست خورده نزدیک می شوید



دنیای اقتصاد:

توضیحات احمدی نژاد درباره نقشه ربودن و ترور وی در سفر عراق

بازتاب طرح جراحی اقتصاد

واکنش ایران به رفتار جدید انگلیس



سیاست روز:

در صورت تکذیب عراق ، رئیس جمهور: طرح ترور را افشا می کنم

لاریجانی: روزی 20 تذکر بس است

سفر به عتبات عالیات ارزان می شود



صدای عدالت:

مقام معظم رهبری: مطالبه 7 ساله از سران قوا همچنان به روز است

نامه 212 نماینده به لاریجانی: شایبه تسویه حساب سیاسی با نمایندگان وجود دارد، اختلاف قوه قضاییه و مجلس تشدید شد

سید محمد خاتمی: به سرنوشت کشور حساسم

احمدی نژاد: اسناد ربودنم را ارائه می کنم



قدس:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به مطالبه 7 ساله: سران 3 قوه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

یک مسئوول: درخواست آمریکا برای ایجاد دفتر منافع قابل بررسی است

وزیر علوم: حتی یک سئوال کنکور هم لو نرفته است



کاروکارگر:

رهبر انقلاب با تاکید بر مطاله 7 ساله از سران قوا: مبارزه با مفاسداقتصادی همچنان به روز است

لاریجانی: غرب به دنبال تحریک ایران نباشد

حسینی: ایران اقدام انگلیس درباره گروهک تروریستی منافقین را محکوم کرد

رئیس جمهوری " ایران کد" را افتتاح کرد



کارگزاران:

در واکنش به انتقادها از طرح ربایش و ترور، رئیس جمهور: سند ارائه می کنم

بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم برخورد سران قوا با فساد اقتصادی

افزایش تنش میان قوه قضائیه و مجلس بر سر پرونده پالیزدار

پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران به مدیر کل وزارت کار



کیهان:

رهبر انقلاب با تاکید بر فرمان 8 ماده 7 سال پیش: مبارزه با مفاسد اقتصادی تاریخ ندارد

در واکنش به تحریم بانک ملی، لاریجانی: غرب باید هشدارهای البرادعی را جدی بگیرد

آخرین تصمیم در ستاد انتخاباتی جبهه دوم خرداد، اصلاح طلبان نام کروبی را خط زدند



همبستگی:

رهبر معظم انقلاب : باید سران قوا مقابله با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

انتقاد رئیس جمهور از تکذیب کنندگان طرح ربودن وی درعراق

دبیر کل حزب اعتماد ملی: ما با هیچ کس دعوا نداریم، مشکل در جریان اصلاحات نیست

حسنی مبارک: نباید از زور علیه ایران استفاده کرد

هشدار لاریجانی به کشورهای غربی: دنبال تحریک ایران نباشید



همشهری:

رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا: مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است

هشدار لاریجانی به غرب: فرصت کوتاهی برای تعامل باقی مانده است

درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ، خرید گندم از کشاورزان 55 درصد کاهش یافت



هدف واقتصاد:

رهبر معظم انقلاب: قوای سه گانه مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند

ایران کد وارد چرخه بازرگانی شد، احمدی نژاد در حاشیه مراسم افتتاحیه: ماجرای ربودنم را تکذیب کنند، جزئیات را منتشر می کنم

خاتمی: آمادگی ایران برای مذاکره بدون پیش شرط