توزیع شناسنامه الکترونیکی برای افراد 15 سال به بالا

سید محمدرضا آیت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسنامه افراد زیر 15 سال از دو سال قبل به شکل مکانیزه طراحی و به آنها ارائه شده است، افزود: هم اکنون در سطح کشور و در پیشخوان های ثبت احوال در کنسولگری های مستقر در خارج از ایران شناسنامه های الکترونیکی برای این گروه سنی توزیع می شود.

وی ادامه داد: امسال می خواهیم افراد بالای 15 سال را هم به این سیستم اضافه کنیم و این یعنی کلیه شناسنامه های صادره به صورت مکانیزه خواهد بود.

معاون وزیر کشور در خصوص تفاوت شناسنامه های کنونی و الکترونیکی جدید اظهار کرد: طراحی آن جدید است و همه نیازهای امنیتی یک سند را که باید با تکنولوژی روز منطبق باشد، خواهد داشت ضمن اینکه هماهنگی های لازم با پایگاه جمعیتی کشور صورت می گیرد تا اشتباه نوشتاری و اطلاعات در این روش به وجود نیاید که این روش موجب به حداقل رساندن خطاهای اپراتور به دلیل تطبیق با پایگاه می شود.

آیت الهی با اشاره به اینکه نوع کاغذ ، چاپ و حتی نخ امنیتی که برای دوخت این شناسنامه ها به کار می رود با تکنولوژی روز طراحی شده است، گفت: هولوگرام و زمینه امنیتی که بر روی صفحه شناسنامه چسپانده می شود به نوعی است که امکان جعل، تغییر و استفاده مجرمانه در آن را به صفر می رساند چراکه در صورت هرگونه تغییر شناسنامه از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا با عملیاتی شدن این طرح شناسنامه های کنونی باطل می شوند، اظهار کرد: هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده چراکه باید گزارش های آن را به دولت دهیم تا نیازهایی که آنها نیز توصیه می کنند به صورت فوری در شناسنامه ها اعمال شود تا بتوانیم بتدریج برای همه شهروندان تولید کنیم.

آیت الهی اجرای چهار رویه ثبت احوال نوین را یکی از برنامه های سازمان متبوع خود خواند و افزود: این روش ها با اتکا به رایانه، سیستم مکانیزه و ارتباط مستقیم با پایگاه اطلاعاتی کشور خدمات خود را ارائه می دهند و باعث کاهش خطای انتقال اطلاعات و اپراتوری را که معمولا در روش های دستی اتفاق می افتد و سیستم اداری و خدمت گیرنده را با مشکل مواجه می کند، می شود.

وی در خصوص کارت هوشمند ملی و نحوه تولید و توزیع آن ، خاطر نشان کرد: تا پایان سال این طرح به صورت آزمایشی انجام می شود و بعد از بررسی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی آسیب پذیری های سیستم اجرای این طرح در کل کشور آغاز خواهد شد.