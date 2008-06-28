فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران که مرداد ماه سال گذشته در زمان مدیریت رضا امیرخانی در انجمن و با حضور شهردار تهران افتتاح شده بود از اواخر دی ماه 86 تا کنون در تعطیلی به سر می برد.



پیش از تعطیلی کنونی، هیئت مدیره انجمن قلم با حضور دکتر علی اکبر ولایتی رئیس انجمن تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازگشایی مجدد کتابفروشی گرفت. با وجود این، تصمیم فوق 11 روز بعد عملی شد و این کتابفروشی به مدت چند روز بازگشایی شد اما از اواخر دی ماه 86 تا کنون در تعطیلی به سر می برد.

بر اساس گزارش هیئت مدیره سابق انجمن که در سایت رسمی انجمن نیز منتشر شده است چگونگی فعالیت این کتابفروشی به عنوان یک موقوفه مدرن از همان ابتدای فعالیت هیئت مدیره سابق انجمن در دستور کار قرار داشت و راجع به سالن و کتابفروشی مجموعا بیش از 37 جلسه‌ کاری و تصمیمگیری برگزار شده بود. در آن دوره محمدباقر قالیباف شهردار تهران طی تلفنگرامی به شهرداری منطقه 6 مجوز تاسیس کتابفروشی را صادر کرد.همچنین با پیگیریهای وزیر ارشاد هزینه‌های احداث این مجموعه نیز توسط وی پرداخت شد و کتابفروشی در تاریخ 11 مرداد 86 و همزمان با رونمایی رمان "طوفان دیگری در راه است..." از سید مهدی شجاعی با حضور شهردار تهران افتتاح شد.

این کتابفروشی به وسعت حدود 50 متر مربع با توجه به نرخ تعرفه‌ تجاری شهرداری منطقه 6 برای مغازه‌های بر خیابان حدود یک میلیارد و پانصد تا سه میلیارد ریال برای انجمن ارزش افزوده به همراه داشته است.

کتابفروشی انجمن در حقیقت محلی بوده برای فروش کتب اعضای انجمن که در آن به دور از اهداف تجاری و فروش کتب کمک آموزشی و... تنها به کتب فرهنگی توجه شده است.

در ماه اول فعالیت کتابفروشی بیش از 16 میلیون ریال کتاب فروش رفت. در این محل همچنین نشستهایی میان نویسندگان و اعضای انجمن قلم با مخاطبان برگزار شده بود.