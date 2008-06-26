95 درصد از اراضی دیم نقده نابود شد

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، محمود مظلومی ظهر امروز در جریان بازدید معاون پارلمانی وامور بین المللی و توسعه همکاریهای آفریقای وزارت جهادکشاوزی از اراضی پایاب سد حسنلوی نقده افزود: این میزان شامل 17هزار هکتار اراضی این شهرستان است.

وی ادامه داد: همچنین 7هزار هکتار از اراضی آبی این شهرستان شامل 30 درصد نیز به دلیل سرمازدگی وخشکسالی متحمل خسارت شده اند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این آیین با بیان اینکه اراضی پایاب سد حسنلوی نقده شامل 14هزار هکتار است، گفت: این میزان شامل هشت هزار هکتار اراضی توسعه و شش هزار هکتار اراضی بهبود است.

جواد خانی ادامه داد: هم اکنون 820 هکتار در این اراضی پایاب عملیات اجرایی صورت گرفته و به بهره برداری رسیده است و839هکتار نیز در دست اجراست که 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار هزار و 123هکتار نیز در دست مطالعه قرار دارد که برای اجرای آن 230 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که از این میزان 70 درصد در سال جاری و 30 درصد سال در سال آینده تامین خواهد شد وپیش بینی می شود در هفته دولت سال 88 به بهره برداری برسد.

وی یادآورشد: دو هزار هکتار از این اراضی بالادست کانالهای آبیاری نیاز به ایستگاه پمپاژ ثانوی دارند که هنوز هیچ مطالعاتی بر روی آنها صورت نگرفته است.

خانی همچنین خاطرنشان کرد: در اراضی اجراشده و در دست مطالعه 33 مرزعه، 150 قطعه و 190 بهره بردار در قالب پنج تشکل مشغول فعالیت هستند.

سد حسنلوی نقده به ارتفاع 25/10 متر و طول تاج 5270 متر با عرض تاج هفت متری از سال 75 در این منطقه توسط وزارت نیرو احداث شده و هم اکنون یکی از مهمترین منابع آبی بخش کشاورزی در این منطقه به شمار می رود.

حجم آب تنظیمی سد 5/92 میلیون متر مکعب بوده و آب قابل تحویل در هکتار 6700 متر مکعب است.

از آب این سد در الگوی کشت گندم 35 درصد، 30 درصد چغندرقند، 15درصد یونجه، 10 درصد حبوبات و 10درصد آفتابگردان استفاده می شود.