عملیات مرمت آب انبار بازار در فردوس به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم شبنم زاده صبح امروز در جریان بازدید از این عملیات با بیان اینکه آب انبار بازار از جمله آب انبارهای تاریخی فردوس است، تصریح کرد: این بنا در شهر تون و در ورودی راسته بازار قدیم فردوس و روبروی بارگاه امام زادگان این شهر واقع شده است.

وی به عملیات مرمت این آب انبار طی سه ماه اشاره کرد و افزود: تعویض آجرهای فرسوده گنبد آب انبار، بند کشی آجرهای گنبد، آوار برداری و بهسازی محیط اطراف آب انبار، مرمت و بهسازی سر در آب انبار ازجمله اقدامات مرمت در این بنا تاریخی بوده است.

به گفته وی با تکمیل، مرمت و بازسازی، این بنا تبدیل به مکان فرهنگی و تفریحی جهت استفاده مردم و مسافرین در ایام مختلف سال خواهد شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس با اشاره به اینکه آب انبار تاریخی بازار متعلق به دوره صفویه است، یادآور شد: این بنا در مرداد ماه سال 1385 با شماره 15 هزار و 871 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.