کمیسیون فرهنگی مجلس نقش اجتماعی تئاتر را نهادینه کند

دبیر بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر درباره خواسته‌های خانواده تئاتر از کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سوابق فرهنگی دکتر غلامعلی حداد عادل و دغدغه‌های ایشان درباره تفکرات فرهنگی و تحقق پیشرفت آنها در کشور توقع خانواده تئاتر این است که نگاه و توجه فرهنگی هنری نسبت به تئاتر بیشتر نهادینه شود.

حسین مسافرآستانه افزود: به این طریق جایگاه و نقش اجتماعی تئاتر بیشتر تبیین می‌شود و مانند گذشته صرفا به عنوان سرگرمی و تفریح به آن نگاه نخواهد شد. تئاتر به عنوان تولیدکننده اندیشه باید جایگاهی نهادینه در جامعه داشته باشد تا در تولید اندیشه تأثیرگذارتر عمل کند.

وی معتقد است تئاتر برای فرهنگسازی هر چه بیشتر در جامعه نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است که اختصاص ردیف و افزایش بودجه یکی از مهمترین حمایت‌های مادی مورد نظر است و کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم می‌تواند در تحقق این امر بسیار مؤثر باشد.

رئیس فرهنگسرای پایداری خاطرنشان ساخت: کمیسیون فرهنگی مجلس بهترین مرجع برای نهادینه کردن آینده تئاتر است. با توجه به اینکه دکتر حداد عادل سال‌ها توجه ویژه به امر پژوهش در وزارت آموزش و پرورش داشته‌اند توقع داریم نگاه ویژه به بخش پژوهشی تئاتر ایجاد شود.

مسافرآستانه تأکید کرد: وقتی بخش پژوهشی تئاتر با نگاه ویژه و بودجه لازم نهادینه شود شاهد نتایج مطلوبی در سایر بخش‌های تئاتر خواهیم بود. زیرا تئاتر قبل از تولید به پژوهش نیاز دارد و بعد با تلفیق پژوهش و آفرینش مرحله آموزش به وجود می‌آید که خود آغازی برای پرورش هر چه بهتر و بیشتر نیروهای انسانی و مؤثر در جامعه است.

وی ادامه داد: نگاه ویژه به بخش پژوهشی تئاتر می‌تواند به شناخت وضعیت تئاتر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن و تخصیص بودجه مناسب به تئاتر در مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار باشد. زیرا از این طریق شناخت مجلس از ظرفیت‌های تئاتر و استعدادهای موجود در این حوزه بیشتر می‌شود و نگاهی ویژه‌تر به آن خواهد داشت.

مسافر آستانه یادآور شد: ما هر سال شاهد افزایش نیروهای جوان و بااستعداد در زمینه تئاتر هستیم که مـتأسفانه به خاطر نبود امکانات و شرایط مناسب دچار روزمرگی می‌شوند. در صورتی که این نیروها می‌توانند در امر فرهیختگی بیشتر جامعه گام بردارند و در رفع نابسامانی‌ها و معضلات اجتماعی مؤثر باشند.

رئیس انجمن تئاتر انقلاب و تئاتر دفاع مقدس با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت و امکانات کلی تئاتر و نهادینه کردن آن در جامعه گفت: بعد از رسیدگی کلی به تئاتر توقع می‌رود کمیسیون فرهنگی مجلس با توجه به اهمیت موضوع انقلاب و دفاع مقدس نگاه ویژه نیز به تئاتر این حوزه داشته باشد.