فعال شدن پایگاههای اورژانس در جاده های شلوغ و پر تردد

دکتر افشین مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با آغاز سفرهای تابستانی، پایگاههای اورژانس در جاده های اطراف تهران پوشش لازم را می دهند و بعضا تا لب جاده ها نیز می آیند.

وی از فعال تر شدن این پایگاهها در شمال و شمال شرق و به خصوص در جنوب و غرب تهران خبر داد و گفت: معمولا برنامه های اورژانس در تابستان برای محورهای شلوغ و پر تردد پیش بینی می شود.

مقصودی به آماده باش پایگاههای اورژانس در ساعات شلوغ تردد در جاده های استان تهران اشاره کرد و افزود: به طور کلی اورژانس تهران در محورها و نقاطی که حضور مردم بیشتر است، پایگاه دارد.

معاون اورژانس تهران از استقرار یک پایگاه در پارک ارم خبر داد و گفت: اورژانس تهران در اتوبان تهران- کرج، سه پایگاه؛ در اتوبان تهران-قم، سه پایگاه و در شرق و شمال شرق نیز چهار پایگاه فعال دارد.