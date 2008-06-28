  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

معاون اورژانس تهران خبر داد:

فعال شدن پایگاههای اورژانس در جاده های شلوغ و پر تردد

فعال شدن پایگاههای اورژانس در جاده های شلوغ و پر تردد

معاون اورژانس تهران، با توجه به آغاز فصل تابستان و شروع مسافرت ها، از فعال شدن پایگاههای اورژانس در جاده های شلوغ و پر تردد تهران خبر داد.

دکتر افشین مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با آغاز سفرهای تابستانی، پایگاههای اورژانس در جاده های اطراف تهران پوشش لازم را می دهند و بعضا تا لب جاده ها نیز می آیند.

وی از فعال تر شدن این پایگاهها در شمال و شمال شرق و به خصوص در جنوب و غرب تهران خبر داد و گفت: معمولا برنامه های اورژانس در تابستان برای محورهای شلوغ و پر تردد پیش بینی می شود.

مقصودی به آماده باش پایگاههای اورژانس در ساعات شلوغ تردد در جاده های استان تهران اشاره کرد و افزود: به طور کلی اورژانس تهران در محورها و نقاطی که حضور مردم بیشتر است، پایگاه دارد.

معاون اورژانس تهران از استقرار یک پایگاه در پارک ارم خبر داد و گفت: اورژانس تهران در اتوبان تهران- کرج، سه پایگاه؛ در اتوبان تهران-قم، سه پایگاه و در شرق و شمال شرق نیز چهار پایگاه فعال دارد.

کد مطلب 706174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها