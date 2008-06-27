"فراست / نیکسن" فیلم افتتاحیه جشنواره لندن شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم بر مبنای نمایشنامه‌ای از پیتر مورگان ساخته شده و درباره گفتگوهای تلویزیونی معروف دیوید فراست، مجری بریتانیایی با ریچارد نیکسن است.





این گفتگوها سال 1977 و دو سال پس از آنکه رئیس جمهور پیشین آمریکا به دنبال رسوایی واترگیت ناچار به کناره‌گیری از مقام خود شد، صورت گرفت. فرانک لانجلا بازیگر کهنه‌کار تئاتر و تلویزیون در فیلم "فراست/نیکسن" نقش نیکسن را در نمایش اصلی که در برادوی و وست اند لندن اجرا شد تکرار کرده است. او به خاطر بازی در این نمایش سال 2007 سومین جایزه تونی خود را دریافت کرد.

مایکل شین نیز به نقش فراست ظاهر شده است. کوین بیکن، الیور پلات، سام راک‌ول و توبی جونز دیگر بازیگران فیلم جدید ران هوارد هستند که سال 2002 برای "یک ذهن زیبا" برنده اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد. "دور و دورتر"، "آپولو 13"، "باج"، "مرد سیندرلایی" و "رمز داوینچی" از دیگر ساخته‌های این فیلمساز 54 ساله است.

ساندرا هبرون، مدیر هنری جشنواره فیلم لندن درباره انتخاب "فراست/نیکسن" به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره لندن امسال گفت: از اینکه جشنواره خود را با این بررسی جذاب لحظه‌ای منحصر به فرد در زندگی فرهنگی و سیاسی آغاز می‌کنیم، بسیار خوشحال هستیم.

جشنواره فیلم لندن بزرگترین رویداد سینمایی بریتانیا است. هر سال بیش از 300 فیلم از حدود 60 کشور در این جشنواره به نمایش درمی‌آید که به همت موسسه فیلم بریتانیا BFI و با حمایت مالی روزنامه تایمز برپا می‌شود. پنجاه و دومین جشنواره فیلم لندن از 15 تا 30 اکتبر (24 مهر تا نهم آبان) برگزار خواهد شد.