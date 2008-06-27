اتخاذ مواضع متناقض، رویکرد تاکتیکی واشنگتن در قبال ایران است

دکتر اردشیر سنایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر طرح موضوع احتمال گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران از سوی برخی مقامات آمریکایی را رویکردی تاکتیکی از سوی واشنگتن دانست که به طور غیرمستقیم به آخرین تحولات هسته ای ایران مرتبط می گردد.

وی افزود: نکات عمده ای که پس از مطالعه رویکرد واشنگتن نسبت به گشایش دفتر حفاظت منافع در تهران به ذهن متبادر می گردد از دو وجه قابل بررسی است: نخست آنکه می توان ابراز چنین موضعی از سوی مقامات آمریکایی آن هم درست در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران را حرکتی متناقض با سیاست های جاری آمریکا علیه ایران ارزیابی کرد که حکایت از نوعی دوگانگی در مواضع ضد ایرانی آن کشور دارد.

سنایی ادامه داد: مسئله دیگر که دراین باره می تواند مورد توجه قرار گیرد آنکه اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی آمریکا می تواند به جهت تست افکار عمومی و دیپلمات های ایرانی و دستگاه های دیپلماسی کشورهای دیگر باشد. به هر صورت آنچه در این باره به نقل از برخی مقامات آمریکایی ذکر شده، در طول سیاست های اصلی و بنیادین ایالات متحده در خصوص ایران قرار ندارد و از آن دست مواضعی است که یک کشور در شرایط خاص اتخاذ می کند.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: به نظر می رسد آنچه شرایط کنونی را خاص کرده و به بیان دیگر باعث اتخاذ چنین مواضعی از سوی آمریکایی ها شده، رسیدن مسلئه هسته ای ایران به دوره ای ویژه است؛ در این رابطه توجه به مواضع اخیر خاویرسولانا در جریان سفر به تهران، پیشنهادات ارائه شده از سوی او به مقامات ایرانی و نهایتا مواضع کشورمان در این رابطه ضروری است. بر این اساس آمریکا در شرایط فعلی رویکرد ضد ایرانی خود که در فاز هسته ای پیگیری می شد که شکست خورده می بیند و لذا به اتخاذ سیاستی متناقض درباره ایران دست می زند.

وی درباره موضعی که ایران باید به طرح قطعی چنین احتمالی داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به رویکرد ثابت ایالات متحده در مواجهه با مسائل ایران از سویی و شرایط داخلی ایران از دیگر سو پذیرش چنین درخواستی از جانب تهران بعید به نظر می رسد و ای بسا بتوان موضع سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار پراکنده ای که در این خصوص مطرح شد را نیز به منزله رد آن از سوی ایران ارزیابی کرد.

سنایی در پایان طرح چنین مسائلی از سوی آمریکا را اقدامی تاکتیکی دانست و یادآور شد: آنچه از مطالعه شرایط کنونی حاکم بر روابط ایران و آمریکا به دست می آید، این است که گویا واشنگتن امروز در حال مرور تاکتیک های جدیدی برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است.