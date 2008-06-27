وحدت، مصلحت اصولگرایان درانتخابات آتی/ اتفاقات قابل پیش بینی نیست

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیاست حزب موتلفه برای انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت: سیاست حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات آینده همان روشی است که برای انتخابات دوره هفتم، هشتم مجلس و شوراهای دوم و سوم شهر و روستا داشته است و در واقع همان را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به سیاست استفاده از ظرفیت های حزب موتلفه برای تقویت وحدت میان اصولگرایان گفت :‌ معتقدیم هر چقدر تعدد نامزدهای اصولگرا برای انتخابات آینده کمتر باشد و وحدت نظر بین آنها به جود آید امکان پیروزی اصولگرایان در انتخابات نهم ریاست جمهوری بالاتر خواهد رفت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درپاسخ به سئوالی درمورد پیش بینی خود از آرایش نیروهای اصولگرا در انتخابات آینده نیز تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد افتاد به دلیل اینکه هم در جناح اصولگرا و هم در جناح دوم خرداد افرادی وجود دارند که می خواهند وارد عرصه انتخابات شوند و اعتقادی به هماهنگی در تصمیم گیری جمعی در مورد نامزد واحد ندارند.