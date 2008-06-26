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۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

آشوبی رسما به تیم فوتبال مس کرمان پیوست / رحمتی جدا می شود

آشوبی رسما به تیم فوتبال مس کرمان پیوست / رحمتی جدا می شود

فرزاد آشوبی هافبک پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی یکساله که دقایقی پیش در هیئت فوتبال استان کرمان به ثبت رسید به عضویت تیم فوتبال مس این شهر درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام مذاکرات نهایی، فرزاد آشوبی با حضور در هیئت فوتبال استان کرمان با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال مس پیوست و تمرینات خود را با این تیم در اردوی سرعین اردبیل آغاز می کند.

خبر دیگر از باشگاه مس کرمان به انصراف سید مهدی رحمتی به تمدید قرارداد با این باشگاه بازمی گردد. پس از مشکلاتی که از نظر مالی بین مسئولان باشگاه مس کرمان و مهدی رحمتی به وجود آمد، احتمال جدایی این دروازه بان ملی پوش از جمع نارنجی پوشان کرمانی قوت گرفت.

براین اساس مسئولان باشگاه مس کرمان مذاکرات خود را با مهدی واعظی و عباس محمدی آغاز کردند تا در صورت جدایی رحمتی، جانشین مناسبی را برای وی انتخاب کنند.

تمرینات تیم فوتبال مس کرمان که از صبح چهارشنبه تعطیل شده است، با برپایی اردویی یک هفته ای از روز شنبه در شهر سرعین اردبیل، بار دیگر پیگیری می شود.

کد مطلب 706231

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