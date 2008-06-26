  1. استانها
  2. زنجان
۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۴

شوراهای حل اختلاف گامی موثر در کاهش ورودی پروندها به دادگستری هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان، وجود شوراهای حل اختلاف در کشور را گامی تاثیر گذار در کاهش ورودی پروندها به دادگستری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری  بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان زنجان  افزود: و گفت: ارتقا دانش حقوقی مردم و استفاده از مشارکت شورای حل اختلاف از جمله دلایلی است که موجب شده تعداد پرونده‌های ورودی به  دادگستری کاهش یابد.

انصاری خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون کوتاه نمودن زمان خدمات رسانی به مردم، استفاده از متغیرهای مثبت و نو، مکانیزه نمودن روند پیگیری پرونده‌های قضایی و همچنین شفاف سازی روند امور موجب شده، دادگستری استان در ردیف استانهای برتر کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: اغلب دعاوی مطرح شده در دادگستری استان، دعاوی حقوقی، خانوادگی و اختلافات ملکی است که امیدواریم مردم بیشتر جهت مشاوره و راهنمایی در این موارد به دادگستری مراجعه نمایند.

انصاری افزود: در سال گذشته، 55 هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسراهای استان و 65 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده است اما با این وجود به 60 هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسراهای استان و 67 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی و حکم صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، یادآورشد: براساس آخرین آماری که وجود دارد،  هفت هزار پرونده در تشکیلات قضایی استان در حال رسیدگی است. 

انصاری در ادامه با اشاره به جایگاه دستگاه قضا در جامعه  افزود: قوه قضائیه متولی سخت ترین و برجسته ترین خدمات حقوقی و غیر حقوقی به مردم می باشد به گونه ای که مردم در هر شرایطی از خدمات آن استفاده می نمایند.

وی گفت: در سال 87 رویکرد دادگستری زنجان به نحوی خواهد بود که مردم استان بیشتر از خدمات آن بهره‌مند شوند.

انصاری تاکید کرد: استفاده از مشارکت‌های مردمی، اصلاح بینش‌ها و بهره گیری از روش های نوین در تشکیلات قضایی و نتیجه‌ مند نمودن فعالیت‌ها و تلاش‌ها از جمله اقدامات این دستگاه می باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان،  تصریح کرد: دستگاه قضایی این‌استان به ‌لحاظ خروج از روش‌های سنتی، شفاف‌سازی ، روان‌سازی و مکانیزه‌کردن امور و ارتقای سطح‌ اطلاعات مردم‌ از حقوق خود در ردیف استان‌های برتر کشور قرار دارد.

 انصاری  ادامه داد: در مجموعه‌ دادگستری استان زنجان، به کمک مردم و مسوولان و آسیب‌شناسی امور، درجهت رفع موانع گام برداشته شده و درزمان حاضر پروژه ‌ای بعنوان دادگستری در خفا وجود ندارد.

انصاری با تاکید بر اینکه امروز مردم استان مسایل قضایی را رصد می‌کنند، افزود: هر چند شاید این موضوع کار دادگستری را سنگین کرده‌است ولی یادآوری کاستی‌ها از طرف مردم، موجب رفع مشکلات می‌شود.

کد مطلب 706235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها