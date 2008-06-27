خوشزاد گزینه اصلی سرپرستی پیام / سه بازیکن آلمانی به مشهد می آیند

علی صلاحی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان خبر فوق در خصوص آخرین وضعیت انتخاب قائم مقام باشگاه پیام و سرپرست تیم فوتبال این باشگاه گفت: دو گزینه برای قائم مقامی باشگاه مد نظر هستند که هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است اما جلال خوشزاد گزینه اصلی سرپرستی تیم است که در صورت رضایت وی، آن را به عنوان سرپرست تیم معرفی می کنیم.

وی با بیان اینکه اردوی تیم پیام از فردا در تهران آغاز می شود، ادامه داد: اشپیتین آرسی آلمانی فصل آینده هم در تیم پیام می ماند و قرار است به همراه وی دو بازیکن آلمانی دیگر هم به ایران بیایند تا در صورت صلاحدید کادر فنی قرارداد نهایی با آنها امضا شود.

مدیرعامل باشگاه پیام مشهد با اشاره به اینکه 6 بازیکن لیگ برتری و تیم های مطرح دسته اولی، در فهرست بازیکنان مد نظر پیام قرار دارند، افزود: قرار است ظرف روزهای آینده با این بازیکنان مذاکره شود تا با جذب این بازیکنان نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.

صلاحی درپایان گفت: برنامه ریزی ما اینگونه است که تا 15 تیرماه فهرست نهایی بازیکنان خود را مشخص کنیم تا تیم با بازیکنان اصلی خود، تیم را برای حضور در هشتمین دوره لیگ برتر آماده کنند.