4200 کیلومتر لوله گذاری آب آشامیدنی در گیلان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، آقابیگی مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان گیلان عصر پنجشنبه در جمع مردم در کلاچای، افزود: روند آبرسانی با تامین اعتبارات مورد نیاز از محل مناطق محروم همچنان در مناطق روستایی استان ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: به رغم سرعت روند آبرسانی به روستاهای گیلان در دو سال اخیر هنوز بیش از 500 روستا این استان آب سالم ندارند.

آقابیگی با اعلام اینکه تامین اعتبارات کافی مهمترین مشکل آبرسانی روستایی گیلان بوده است، گفت: در گذشته دیدگاه این بود که گیلان دارای بالاترین میزان بارندگی کشور است بنابرین کمبود آب ندارد و اعتبارات لازم برای استان منظور نمی شد.

وی بیان داشت: این رویکرد در دولت نهم تغییر کرده و سرعت آبرسانی با توجه به اختصاص اعتبارات مورد نیاز سرعت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان همچنین بیان داشت: گیلان دو هزار و 47 روستای بالای 20 خانوار دارد که پراکندگی روستاها نیز باعث شده سرمایه گذاری برای اجرایی طرح های آبرسانی این استان بیش از چهار برابر سرمایه گذاری در دیگر مناطق کشور باشد.

آقابیگی گفت: به طور متوسط در سطح کشور برای آبرسانی به هر خانوار روستایی حدود 14 تا 15 متر لوله گذاری لازم است در صورتی که این عدد در گیلان برای هر خانوار 65 تا 70 مترلوله گذاری است.

47 درصد جمعیت دومیلیون و 440 هزار نفری گیلان در مناطق روستایی ساکن هستند.

