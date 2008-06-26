۶ تیر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۵

با حکم محمد علی آبادی ؛

حسین هدایتی به عضویت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درآمد

رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی حسین هدایتی را به عنوان عضو پنجم هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحکم محمد علی آبادی رئیس مجمع باشگاه برای حسین هدایتی آمده است : با توجه به تخصص ، درایت و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه به سمت عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب می شوید.

انتظار دارم با هماهنگی سایر اعضای هیئت مدیره و بررسی همه جانبه در ارایه راهکارهای اصولی و مفید قدم های اساسی بردارید .

یاد آورمی شود، علی آبادی پیش از این محمد حسین نژاد فلاح ، محمد جعفر فرخ زادی ، داریوش مصطفوی و محمد آخوندی را به عنوان اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب کرده بود.

