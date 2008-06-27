تمسک به قرآن و عترت تنها راه نجات‌ انسان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نماینده مردم تهران عصر پنجشنبه در دومین جشنواره فرهنگی هنری بانوان استان قم که در سالن اجتماعات مدرسه عالی شهید بنتالهدی برگزار شد، گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در فعالیتهای اجتماعی یک الگوی بینظیر برای زنان و مردان است و باید تلاش کنیم در رفتار خود هر چند کوچک بهرهای از رفتار و اعمال این بزرگان در زندگی خود ببریم.
لاله افتخاری با اشاره به ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: او بهترین الگو برای دختران، همسران و مادران است زیرا او در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی چنان تدبیری داشتند که بهترین یار برای مولا علی بود که با توجه به شرایط امروزی کشور باید یک الگو سازنده برای همه دختران و زنان جامعه باشد.
نماینده مردم تهران افزود: باید رفتار و اعمال صدیقه کبری در تمامی شؤون زندگی اجتماعی رواج پیدا کند به طوری که ثمره آن را در سیاستهای اجرایی و کلان دولت شاهد باشیم.
در ادامه مراسم معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با اشاره به ناهنجاریهای اجتماعی کشور گفت: تمامی مشکلاتی که برای جامعه به وجود میآید ناشی از سست شدن بنیاد خانواده و بیتوجهی به آموزش و پرورش است که باید با بهرهگیری از زندگی فاطمه زهرا(س) و همسر بزرگوارش در تربیت فرزندان و همسرداری و تحکیم بنیاد خانواده گامهای بلندی را برداریم.
احمد حاجیزاده با بیان اینکه امروزه خانواده ایرانی باید برای ترتیب فرزندان خود خانواده حضرت زهرا را الگو قرار دهد گفت: اسلام هیچ محدودیتی برای فعالیت زنان مشخص نکرده ولی خط قرمزهایی وجود دارد که زنان جامعه اسلامی باید آن را رعایت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس داشت: تمسک به قرآن و عترت تنها راه نجاتبخش انسان هست و هر چه از این دو گوهر گرانقدر فاصله بگیریم بیشتر دچار سردرگمی خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، نماینده مردم تهران عصر پنجشنبه در دومین جشنواره فرهنگی هنری بانوان استان قم که در سالن اجتماعات مدرسه عالی شهید بنتالهدی برگزار شد، گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در فعالیتهای اجتماعی یک الگوی بینظیر برای زنان و مردان است و باید تلاش کنیم در رفتار خود هر چند کوچک بهرهای از رفتار و اعمال این بزرگان در زندگی خود ببریم.
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