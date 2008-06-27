به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد موسوی مقدم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران آموزشهای مردمی، اعضای شوراهای حل اختلاف و ضابطی و وکلای دادگستری قم را از مهمترین اقدامات آموزش دادگستری کل استان عنوان کرد و گفت: تدوین و چاپ بروشور و متون آموزشی، چاپ و تألیف هیچ عنوان کتاب، نصب بنرهای آموزشی در قالب 900 متر مربع در معابر عمومی قم از اقداماتی بوده است که معاونت آموزشی دادگستری برای آشنایی بیشتر شهروندان به حقوق قضایی انجام داده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در استان قم با حجم زیاد پروندههای خانواده روبرو هستیم و باید با تقویت آموززشهای مردمی و آشنایی آنها با حقوق شهروندی و قضایی از اطاله دادرسی در دادگاهها جلوگیری کرد.
معاون آموزشی دادگستری استان قم در پایان مهمترین اولویت آموزشی دادگستری قم را نقد و بررسی احکام قضایی و تقویت آموزشهای مردم عنوان کرد و گفت: برای جذاب کردن برنامههای آموزشی دادگستری قم اقدامات ویژهای خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش دادگستری استان قم مهمترین اولویت آموزش دادگستری قم را نقد و بررسی آرای محاکم قضایی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد موسوی مقدم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران آموزشهای مردمی، اعضای شوراهای حل اختلاف و ضابطی و وکلای دادگستری قم را از مهمترین اقدامات آموزش دادگستری کل استان عنوان کرد و گفت: تدوین و چاپ بروشور و متون آموزشی، چاپ و تألیف هیچ عنوان کتاب، نصب بنرهای آموزشی در قالب 900 متر مربع در معابر عمومی قم از اقداماتی بوده است که معاونت آموزشی دادگستری برای آشنایی بیشتر شهروندان به حقوق قضایی انجام داده است.
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