دو تن مواد مخدر در شهر کرمان به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان شب گذشته در مراسم به آتش کشیدن مواد مخدر در مسجد قائم شهر کرمان گفت: با فعالیت گسترده در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 40 درصد در زمینه کشفیات مواد مخدر افزایش داشته ایم.

احمد تویسرکانی تصریح کرد: این میزان کشف در سال گذشته با کلیه کشفیات در استانهای مرزی برابری داشته است و نشان از عزم جدی استان کرمان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مسیراین استان دارد.

وی گفت: در سال گذشته 170 تن انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف و ضبط شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان نیز در این مراسم گفت: یکی از اقدامات موثر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استفاده از بخش خصوصی در زمینه درمان معتادان بوده است.

سردار محمد اسحاقی تصریح کرد: در همین زمینه با رویکرد به سازمانهای مردم نهاد تعداد مراکز درمانی از هشت مرکز به 47 مرکز درمانی افزایش داشته است که مورد استقبال معتادان متقاضی ترک اعتیاد نیز قرار گرفته است.

وی گفت: مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا و پیشگیری از آسیب های مواد مخدر و درمان معتادان از اقدامات موثر بوده است که در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد.

