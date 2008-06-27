دور تازه مبارزه با قاچاق فیلم و اولتیماتوم رمضانی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یکسال از گردهمایی بزرگ سینماگران ایرانی برای چارهجویی برخورد با بحران قاچاق فیلمهای در حال اکران، دور تازه و سازمانیافته مبارزه با محصولات سینمایی آغاز شد. منوچهر محمدی سخنگوی شورای عالی تهیهکنندگان هفته گذشته از تشکیل ستادی ویژه برای تعمیق و گسترش مبارزه با قاچاق آثار سینمایی خبر داد.
وی گفت: این شورا از 30 خرداد آغاز به کار کرده و نسبت به مواردی چون تشکیل ستاد ویژه مبارزه با قاچاق، کمیته جمعآوری و تدوین اطلاعات، کمیته پیگیری امور اجرایی و عملیاتی و کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی تصمیم گیری میکند. این ستاد در سال جدید دامنه فعالیت خود را در شهرستانها و استانهای کشور گسترش میدهد.
سالگرد تجمع اهالی سینما برای مقابله با قاچاق محصولات سینمایی
* بیست و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوان شنبه اول تیر در همدان آغاز شده و پنجم تیرماه با معرفی برگزیدگان پایان یافت. این جشنواره در هفت بخش رقابتی و 9 بخش غیررقابتی برپا شد و در مراسم پایانی "زمانی برای دوست داشتن" ابراهیم فروزش جوایز اصلی را برد. در بخش فیلم ویدئویی بلند و کوتاه، نیمهبلند و ... نیز جوایز برگزیدگان هیئت داوران اهدا شد.
جایزه ویژه هیئت داوران برای "زمزمه بودا" به حسین قاسمی جامی اهدا شد. در بخش فیلمهای بلند سینمایی نیز پروانه زرین بهترین کارگردان به فروزش برای "هامون و دریا" و پروانه زرین بهترین فیلم بلند به محمد خزایی تهیهکننده "جعبه موسیقی" داده شد. همچنین "زمانی برای دوست داشتن" با 8/92 درصد آراء از 7670 رای جایزه فیلم منتخب تماشاگران را از آن خود کرد.
* معاون سینمایی وزیر ارشاد از اجرای طرح اکران همزمان فیلمهای سینمایی از آغاز تابستان در 280 سالن کشور خبر داد و گفت: باید یک مدیریت اکران وجود داشته باشد و فیلم ارزشمند بدون سالن و سالن سینما بدون فیلم نماند. به این ترتیب علاقمندان میتوانند از فرصت برابر برای دیدن فیلمهای اکران اول برخوردار و سینماداران و صاحبان فیلمها از این طرح بهرهمند شوند.
* سینما قیام به دلیل کم بودن مخاطبان و تغییر کاربری تعطیل میشود. محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران در این باره گفت: چون تغییر کاربری هر سینما منوط به ساخت یک سالن دیگر است، قصد ایجاد یک سالن جدید در یکی از مدرنترین مجتمعهای سینمایی خاورمیانه را داریم که اوایل تیرماه در مجموعه فرهنگی ورزشی چمران با نام "جوان 3" افتتاح میشود.
* رئیس رسانه ملی حضور کارگردانان مطرح سینما را در تلویزیون منجر به ارتقاء کیفی تولیدات و موفقیتی برای رسانه ملی دانست و گفت: تراز رسانه ملی در حدی است که بهترینها برای ما کار میکنند و مخاطب بسیار گسترده هم دارند. هم بزرگان در عرصه کارهای نمایشی همکاری با ما دارند و جایگاه مخاطبان سیما هم ایجاب میکند بهترینها برایشان برنامه بسازند.
* محمدعلی کشاورز پس از 30 سال دوری از تئاتر با نمایش "مسافری در تاریکی" نوشته مارشال نورمن به صحنه نمایش بازمیگردد. قرار است این نمایش به کارگردانی روحالله جعفری و اجرای گروه تئاتر موسسه فرهنگی هنری گیتی امسال روی صحنه برود. همچنین هفته گذشته کتاب خاطرات این بازیگر با عنوان "اکسیر عشق" مجوز انتشار گرفت.
* بنیاد مولانا با حضور محمدعلی موحد، بهاءالدین خرمشاهی، توفیق سبحانی، تقی پورنامداریان و شهرام ناظری فعال میشود. این بنیاد 60 سال پیش با حضور مجتبی مینوی، بدیعالزمان فروزانفر، جلالالدین همایی و محمود حسابی آغاز به کار کرد و به دنبال انتخاب ناظری به عنوان عضو افتخاری بنیاد بینالمللی مولانا در قونیه نمایندگی خود را در ایران به او واگذار کرد.
* بالاخره پروژه در حال تعلیق واروژ کریممسیحی به فهرست بازیگران جدید خود قطعیت داد. فیلم "تردید" که به علت بیماری کارگردان نیمهکاره رها شده و بنا به ازسرگیری فیلمبرداری آن از نقطه صفر بود، با حضور بهرام رادان، ترانه علیدوستی و کاوه کاویان در کنار مهتاب کرامتی و جمشید هاشمپور از گروه بازیگران قبل و حامد کمیلی بازیگر جدید آغاز به کار میکند.
* کانون کارگردانان سینما در آخرین جلسه خود محمدمهدی عسگرپور را برای انتخابات هیئت مدیره جدید خانه سینما در مجمع عمومی معرفی کرد. علیرضا رئیسیان رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران گفت: صنوفی مانند کانون کارگردانان، شورای عالی تهیهکنندگان، انجمن بازیگران، فیلمنامهنویسان و ... فقط میتوانند حمایتکننده هیئت مدیره و مدیر عامل خانه سینما باشند.
* هفته گذشته برنامههای تابستانی شبکههای مختلف تلویزیون با حضور معاون سیما و مدیران شبکههای یک، دو، سه، تهران، قرآن و آموزش تشریح شد. مرتضی میرباقری معاون سیما از راهاندازی سه شبکه مجازی، پخش برنامههای فنی و حرفهای از شبکه آموزش، اجرای دو طرح انتخاب جوان نمونه در شبکه سه و شهروند نمونه در شبکه پنج خبر داد.
* رئیس رسانه ملی از آغاز بحث انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در صدا و سیما و اتخاذ یک موضع بیطرفانه در این انتخابات خبر داد. عزتالله ضرغامی گفت: همان رویه را که در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در پیش گرفته بودیم با قوت و تجربه بیشتر ادامه میدهیم. اطلاعرسانی مناسب و ایجاد فضای پرانگیزه برای حضور حداکثری جزو سیاستهای ماست.
* سخنگوی شورای صنفی نمایش هفته گذشته از اجرای طرح جدید تابستانی بلیت نیمبها در دو روز خبر داد. محمدرضا صابری گفت: با مصوبه شورای صنفی نمایش تابستان امسال روزهای شنبه و سهشنبه بلیت سینماها در سراسر کشور به صورت نیمبها ارائه میشود. این طرح هدیهای به قشر محصل است و اگر مورد استقبال مردم قرار بگیرد، طرح در طول سال ادامه مییابد.
* با اولتیماتوم معاونت سیما به مجموعهسازان ماه رمضان تغییراتی در برخی شبکهها ایجاد شد و کلید زدن هر چه سریعتر در دستور کار آنها قرار گرفت. مرتضی میرباقری در راستای طولانی شدن پیشتولید مجموعههای شبکههای یک، سه و تهران به تهیهکنندگان این آثار اولتیماتوم داد تا قبل از شروع این ایام حداقل نیمی از کارشان را تحویل دهند که به نظر غیرممکن میآید.
مجموعه شبکه یک با عنوان "برزخ" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی مهران رسام همچنان در پیشتولید است. فیلمنامه این مجموعه معناگرا را علیرضا افخمی مینویسد و تاکنون حضور پوریا پورسرخ، افسانه بایگان، فرامرز قریبیان و مهراوه شریفینیا در آن قطعی شده است.
مجموعه شبکه دو "مثل هیچکس" یا همان "داداشی" به کارگردانی عبدالحسین برزیده و تهیهکنندگی محمدعلی سلامی در حال تصویربرداری است. فیلمنامه را علیاصغر محلوجیان نوشته که قصهای اجتماعی دارد و حسین یاری، پروانه معصومی، شاهرخ استخری، جواد عزتی، حمید ابراهیمی، نفیسه روشن و آتنه فقیهنصیری بازیگران مجموعه هستند.
مجموعه شبکه سه "بزنگاه" به کارگردانی رضا عطاران و تهیهکنندگی ایرج محمدی و مهران مهام هفته گذشته کلید خورد. فیلمنامه را محمدرضا آریان نوشته ولی پس از هشت قسمت از ادامه کار انصراف داده و سروش صحت جایش را گرفته است. عطاران، حمید لولایی، مرجانه گلچین، علی صادقی، عباس محبوب، عطیه معصومی و سوسن پرور در مجموعه بازی میکنند.
به نظر میآید کلید خوردن این مجموعه در راستای اولتیماتوم معاونت سیما انجام شده و این گروه را واداشته با یک متن آماده، تصویربرداری را از روز سهشنبه آغاز کنند. در اولین سکانس این مجموعه عطاران در نقش یک جوان معتاد در کنار نیکی نصیریان بازیگر خردسال به ایفای نقش پرداختند.
مجموعه شبکه تهران با عنوان "مأمور بدرقه" به کارگردانی سعید سلطانی و تهیهکنندگی اسماعیل عفیفه در مرحله پیشتولید است. فیلمنامه را امیرعباس پیام مینویسد و مهرانه مهینترابی، زهره مجابی، سیروس گرجستانی، جواد رضویان، حسین عابدینی، فرناز رهنما، کیانوش گرامی، حسین توشهو احتمالاً بهاره رهنما بازیگرانی هستند که حضورشان قطعی شده است.
* هفته فرهنگی باغ فردوس در بخشهای ویژه آثار پیشکسوتان سینمای مستند و کوتاه و آزاد برگزار میشود. در بخش آزاد از 716 فیلم رسیده 118 فیلم انتخاب شد و در این میان 57 فیلم داستانی، 53 فیلم مستند و هشت پویانمایی به نمایش درخواهد آمد. در بخش ویژه نیز 37 فیلم از 12 کارگردان مطرح به نمایش گذاشته میشود.
* سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مسکو که از پنجشنبه گذشته آغاز شده روزهای ششم، هفتم و هشتم تیرماه فیلم ایرانی "به همین سادگی" رضا میرکریمی را نمایش میدهد. این فیلم در بخش مسابقه با 16 فیلم از کشورهای فرانسه، آمریکا، آلمان و آذربایجان، مجارستان، روسیه اوکراین، ایتالیا و سوئیس، ایسلند، بلغارستان، اسپانیا، چین، آلمان و آلبانی رقابت میکند.
* مستند "سیانوزه" ساخته رخساره قائممقامی در بخش مسابقه فیلمهای مستند چهل و سومین جشنواره کارلووی واری به نمایش درمیآید. همچنین "آواز گنجشکها" در بخش افق پخش میشود که به نمایش فیلمهای برنده در دیگر جشنوارهها اختصاص دارد و "بودا از شرم فروریخت" در بخش چشمانداز دیگر به نمایش درمیآید. جشنواره کارلووی واری از 14 تا 22 تیر برگزار میشود.
* دوشنبه گذشته ساختمان شماره دو خانه سینما با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد، مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره خانه سینما و هنرمندان و فعالان سینمایی افتتاح شد. رضا میرکریمی با اشاره به اینکه ساختمان با حمایت شهردار تهران در اختیار اهالی سینما قرار گرفت گفت: اهالی خانه سینما سعی کردند در حد بضاعت این محل را در شأن هنر قدرتمند سینما فراهم کنند.
دیدار رئیس رسانه ملی از پشت صحنه مجموعه "نردبامی به آسمان"
* رئیس رسانه ملی چهارشنبه به همراه علیاکبر ولایتی، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و رئیس سیمافیلم با حضور در شهرک سینمایی غزالی از روند تولید پروژه تاریخی "نردبامی بر آسمان" بازدید کردند. سیدعزتالله ضرغامی چندی پیش هم از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" مسعود جعفری جوزانی در شهرک سینمایی دفاع مقدس بازدید کرده بود.
از جمله هنرمندانی که در صحنههای این پروژه بزرگ و تاریخی به کارگردانی محمدحسین لطیفی حضور داشتند میتوان به حسن پورشیرازی، داریوش کاردان، ماهچهره خلیلی و تعداد بسیار زیادی هنرور اشاره کرد. میهمانان سرشناس "نردبامی بر آسمان" علاوه بر بازدید از دکورهای مجموعه و گفتگو با عوامل و بازیگران، هر یک چند جمله برای حاضران سخنرانی کردند.
* هفته گذشته با رأی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دکتر غلامعلی حدادعادل به ریاست این کمیسیون در دوره هشتم مجلس انتخاب شد.
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