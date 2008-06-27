نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری ایران در سنیا چین برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در افتتاحیه این مراسم که معاون اداره کل فرهنگی استان هاینان و رئیس اداره کل فرهنگی شهر سنیا حضور داشتند، محمد جواد آقاجری رایزن فرهنگی ایران گفت: نمایشگاه فرهنگی هنری ایران در استانی برگزار می‌شود که از طبیعت بسیار زیبا و جاذبه‌های گردشگری فراوانی برخوردار است. نمایشگاه متنوع فرهنگی ایران تاکنون در برخی از شهرهای چین همچون جی نن، اینچوان، چوانجو، شیان، ‌ارومچی و... برگزار شده و مورد استقبال مردم و مسئولین آن مناطق قرار گرفته است.

وی افزود: فرهنگ و هنر ایران برای هر فرد هنردوست در سراسر جهان شناخته شده است و بدون شک حضور مردم استان هاینان در این مکان بیانگر علاقه‌ شما فرهنگ و هنر ایران است.

رایزن فرهنگی ایران اظهار امیدواری کرد که با نمایش بخشی از آثار هنری ایران بتوان گامی در جهت شناخت مردم این منطقه نسبت به فرهنگ و تمدن ایران برداشته شود.

آقاجری افزود: از آنجا که روابط میان ایران و چین قدمتی بسیار طولانی دارد، شایسته است از هر وسیله‌ای برای استمرار این روابط بهره گرفت که برگزاری این نمایشگاه ابزار مناسبی برای تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور محسوب می‌شود.

وی ضمن برشمردن اقلام فرهنگی موجود در این نمایشگاه تأکید کرد: وجوه مشترک فراوان در روابط دیرینه فرهنگی و اقتصادی می‌تواند دو ملت را در بسیاری از زمینه‌ها همراه کند.

سپس "چن یان جون" معاون اداره کل فرهنگی استان هاینان ضمن تشکر از رایزنی فرهنگی ایران گفت: در تاریخ، ایران معروف به فارس بوده است که از زمانهای گذشته دو کشور ایران و چین بواسطه جاده ابریشم تعاملات اقتصادی و فرهنگی بی شماری داشته و این جاده در آشنایی دو ملت با یکدیگر و تقویت دوستی میان دو کشور نقش مهمی را ایفا کرده است. ایران کشوری با تمدن کهن است و فرهنگ و هنر آن در طول تاریخ ضمن حفظ سنت‌های دیرینه خود دارای تنوع و ویژگیهای منحصر به فردی است.

"لیا مینگ شنگ" مدیرکل فرهنگی شهر سنیا نیز خاطرنشان کرد: به منظور برجسته کردن مبادلات فرهنگی میان دو کشور ایران و چین و افزایش دوستی میان دو ملت پذیرای برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری ایران در شهر سنیا شدیم. نمایشگاه برای اولین بار در سنیا برگزار می‌شود و برای مردم این منطقه که با ایران آشنایی کمی دارند بسیار مفید است.

این نمایشگاه با عرضه کتاب و لوح های فشرده و صنایع دستی و... از 29 خرداد به مدت پنج روز برگزار شد.