به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، در این مراسم که با حضور شخصیت‌های فرهنگی، هنرمندان و مسئولان استانی، کشوری و بین‌المللی برگزار شد، در فضایی کاملا عاطفی، میهمانان حاضر در سالن با شنیدن دعای کودکان اشک غم و لبخند شوق را در یک زمان تجربه کردند.

در این جشنواره از 54 برگزیده در بخش‌های کشوری و بین‌المللی و همچنین چهار پرستار از بخش خون بیمارستان کودکان تبریز و چهار مسئول کانون‌های فرهنگی کودکان ایران و افغانستان تقدیر شد.

در بخش بین‌الملل جشنواره «مجتبی موسوی» از افغانستان و «محدثه وهاب رجایی» به طور مشترک به عنوان مقام اول، «علی‌ الناصر» از عراق و «اولوئی قلی‌اف» از جمهوی آذربایجان به طور مشترک به عنوان مقام دوم و مرحوم «تامرلان حسن‌اف» از جمهوری آذربایجان و «محمد منصوری» از ایران به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

همچنین «محدثه وهاب رجایی» از مشهد و «حدیثه دهقان» از نیریز فارس مشترکاً مقام اول، «علی عباسی» از استان مرکزی، «عطا وثوقی» از تبریز و «محمد منصوری» از استان مرکزی مشترکاً مقام دوم و «رزگار رضایی» از بوکان، «محمد رضا علوی» از تهران، «بابک جاهدی» از تبریز و «آیسان قربانی» از گیلان مشترکاً مقام سوم بخش کشوری را کسب کردند.

38 کودک از کشورهای لبنان، فرانسه، مراکش، فلسطین، سوریه و ایران در بخش ویژه جوایزی را به خود اختصاص دادند.

اجرای سرود با زبان اشاره، توسط هنرمندان گروه سرود ناشنوایان سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و گرفتن عکس گروهی کودکان 10 کشور جهان پایان‌بخش مراسم مذکور بود.

مراسم اختتامیه در حالی برگزار شد که دو نفر از کودکان برگزیده به نام‌های «پریسا الهیاری» و «تامرلان حسن‌اف» به ترتیب 8 و 12 ساله بر اثر بیماری خونی جان خود را از دست داده بودند و از والدین آنها با اهدای لوح یادبود جشنواره دلجویی شد.

این جشنواره به کوشش حوزه هنری استان آذربایجان شرقی و همکاری دیگر نهادهای استان، عصر روز پنجشنبه ششم تیرماه در سینما قدس تبریز به کار خود پایان داد.