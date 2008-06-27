مقوله مبارزه با موادمخدر مورد تهدید واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو آربیتریو روز گذشته در مراسم روز جهانی مبارزه با موادمخدر در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، با عنوان این مطلب که بحث مبارزه با موادمخدر مورد تهدید واقع شده است، افزود: البته دستاوردهایی در سالهای اخیر داشته ایم که فعالیت ایران در این بحث فوق العاده بوده است.

وی با عنوان این مطلب که ایران در مقام اول کشفیات موادمخدر قرار دارد، گفت: ایران به لحاظ تعهد در انجام برنامه های مبارزه با موادمخدر، فوق العاده عمل کرده است.

نماینده UNODC در ایران، همچنین از کشورمان به عنوان کشوری فوق العاده در بحث هزینه و بهایی که برای مبارزه با موادمخدر می پردازد، یاد کرد و افزود: مرکز مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تاکید بر مشارکت با ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد.

آربیتریو به دو برنامه عمده این مرکز با ایران اشاره کرد و گفت: اولین برنامه با عنوان همکاری جنوب-جنوب است که بر اساس آن ایران و این مرکز با هم مکانیسمی ایجاد کردند که کشورهای منطقه از تجارب ایران بهره می گیرند.

وی با عنوان این مطلب که بسیاری از کشورها، ایران را در بحث مبارزه با موادمخدر یک الگو تلقی می کنند، افزود: برنامه دوم، همکاری سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان است که مرکز UNODC آن را بنا گذاشت.

آربیتریو، اجرای این دو برنامه را ناشی از مشارکت مرکز مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و ایران دانست و گفت: این دو برنامه باز می گردد به سال 2005 میان ایران و 30 سفارتخانه ای که در تهران هستند.