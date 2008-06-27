230 هزار هکتار منطقه شکار ممنوع در استان زنجان وجود دارد

ابراهیم افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: این مناطق حفاظت شده در منطقه انگوران، ماهنشان، فیله خاصه و خراسانلو در حوزه شهرستان ابهر، خرمنه سر در منطقه طارم و دشت سهرین در زنجان قرار دارد.

به گفته افخمی از 327 گونه پرنده‌ای که در شمال غرب کشور زیست می‌کنند بیش از 200 گونه آن در زنجان وجود دارد.

وی از دشت سهرین و قلعه لک لک‌ها به عنوان دو سایت مهم گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت: با صرف حداقل هزینه و وقت می توان از این مناظر زیبای طبیعی استفاده کرد.

افخمی افزود: مساحت استان زنجان دو میلیون و 216 هزار و 400 هکتار است که 58 درصد آن اراضی ملی و از این میزان 5/7 درصد جنگل‌های طبیعی است.

کارشناس مسئول محیط زیست استان زنجان ادامه داد: 5/4 درصد کل مساحت استان از جنگل‌های طبیعی تشکیل شده که حدود 15 هزار هکتار به صورت جنگل‌های دست کاشت بوده و سرانه جنگل برای هر نفر در استان زنجان 12 صدم هکتار است.

افخمی گفت: 101 گونه درختی و درختچه‌ای در استان وجود دارد که به عنوان منابع ژنتیکی مطرح است. از هفت ذخیرگاه جنگلی موجود در استان که زیر گروه پارک‌های ملی محسوب می‌شوند، پنج ذخیرگاه در زنجان، یک ذخیرگاه در ماهنشان و یک ذخیرگاه در بخش زنجان قرار دارند که به دلیل شرایط خاص این ذخیرگاه‌ها می‌توانند در حفاظت از محیط زیست مقاوم باشند.

وی گفت: تا کنون حدود هزار و صد و هشت گونه گیاهی در استان شناسایی شده است که بیش از 90 درصد از این گیاهان از جمله گیاهان دارویی محسوب می‌شوند و می‌توان از آنها بهره برداری تجاری و پزشکی کرد.

کارشناس مسئول محیط زیست استان زنجان اظهار داشت: شش گونه دوزیست، 28 گونه مار، 17 گونه مارمولک و یک گونه لاک پشت در استان شناسایی شده که از مهمترین ویژگی‌ این دوزیستان مبارزه با آفات، کمک به تعادل طبیعی و کنترلهای بیولوژیکی است.

افخمی از معرفی قلعه "لک لک‌ها" در روستای شکورچی و منطقه حفاظت شده "دشت سهرین" به عنوان سایت‌های طبیعت گردی خبر داد و گفت: تعدادی از گونه‌های جانوری از جمله پلنگ، قوچ ارمنی، کل و بز و گونه بسیار نادر آهو که تنها بازمانده آهوی شمال غرب کشور می‌باشد، در حال انقراض است.