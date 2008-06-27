انقلاب عرصه را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کرد/ اختصاص 10درصد حوزه های مدیریتی شهرداری به زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، روز گذشته درجشن بزرگ همراز یاس که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به این که روز زن همواره به عنوان یک روز ارزشمند اسلامی گرامی داشته می شود ، افزود : وقتی پیامبر دست دختر خود را می بوسیدند این اتفاق تنها از سر عاطفه و احساس نبود، بلکه ایشان از سر ارزش گذاری به مقام والای زن، آن هم در عصر جاهلیت و زمانی که هیچ ارزشی برای زن قائل نبودند اقدام به این کار می کردند .

وی خاطر نشان کرد : حضرت فاطمه (س) انسانی سازنده ، سخت کوش ، با ایمان ، صبور ، شجاع و امام شناس بودند که هم در زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان و هم در نقشی که در اقتصاد خانواده ایفا می کردند در اوج بودند .

قالیباف درادامه گفت : حضرت فاطمه(س) در دوران کوتاه عمر با برکت خود در عرصه های اجتماعی نیز درخشان بودند و در حمایت از رزمندگان جنگ های احد و خندق نیز نقش مهمی را ایفا کردند و توجه زیادی نیز به شهدا و خانواده های آنان داشتند .

شهردار تهران افزود : ما نیز در انقلاب اسلامی و در حوزه نظری و رویکردی و مباحث و مبانی فکری به همان سیره نبوی توجه داشته ایم و همه بزرگان انقلاب ما و امام خمینی(ره) نیز با همین شیوه به مقام زن نگاه می کردند.

وی خاطر نشان کرد : وقتی به همه مباحث فکری و مبانی انقلاب نگاه می کنیم ، حضور زنان در عرصه های تربیتی ، عاطفی و نقش معنوی و حمایتی که از همسران خود انجام می دادند را بسیار درخشان می بینیم .

انقلاب عرصه را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کرد

وی افزود : انقلاب عرصه را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کرد و در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رشد زنان را در عرصه های اجتماعی و علمی شاهد بودیم .

قالیباف با بیان این که ما با آن که در مبانی فکری بر اساس سیره نبوی حرکت کردیم ، اما در عرصه عمل و بستر سازی کارهای قابل دفاعی در سطح جامعه انجام نداده ایم ، افزود : چالش هایی برای حضور زنان در اجتماع وجود دارد که درجه اول آن این است که با آن که همه ما باور داریم که باید حضور زنان در جامعه برای توسعه کشور بیش تر شود ، اما در عمل برای عاملیت این کار هیچ نقشی به بانوان نمی دهیم ، در صورتی که اگر بخواهیم این باور محقق شود باید این بستر سازی را به دست خود زنان شکل دهیم و دیگران نمی توانند این کار را انجام دهند .

شهردار تهران در ادامه اظهار کرد : دومین چالش آن است که با این که باور داریم بر اساس مبانی انقلاب باید پیوند عمیقی میان نقش مادری و تربیتی و معنوی زنان در خانواده وحضور آنان در جامعه وجود داشته باشد و هر دوی این کارها با هم ممکن است ، اما دیدگاه های افراطی و تفریطی که از یک طرف نگاهی ابزاری و بدون توجه به عفت و پاکدامنی به مقام زن در اجتماع دارد و از سوی دیگر دیدگاهی که قائل به حضور زن در اجتماع نیست و به نوعی عقب ماندگی و عدم درک صحیح از شرایط جامعه و مبانی دین و اسلام است ، مشکلاتی را در این زمینه فراهم کرده است .

وی افزود : سومین چالش این است که نتوانسته ایم تحولات اجتماعی را مدیریت کنیم ، چراکه وقنی زنان در عرصه علمی 60 درصد خروجی های دانشگا ه های ما هستند، اما در عرصه اجتماعی و اشتغال کم تر از 15 درصد و در زمینه های مدیریتی کمتر از سه درصد به آن ها اختصاص یافته ، این امر حاصلی جز احساس سرخوردگی و افسردگی زودرس برای آن ها نخواهد داشت .

قالیباف در ادامه اظهار کرد : باید سعی کنیم همان طور که مبانی فکری و نظری مستحکم و قابل دفاعی برای بانوان داریم در عرصه عمل و در عقل نظری و ابزاری نیز این شرایط را که مکمل یکدیگرند آماده و بستر را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کنیم .

شهردار تهران با بیان این که باید بپذیریم که تقصیرها و ناکارآمدی هایی در حوزه اجرا و عمل برای تحقق این باورهای فکری داریم ، ابراز امیدواری کرد که در شهرداری تهران با همه توان در بهبود این شرایط تلاش می کنیم و نیازمند همکاری و حضور همه بانوان در اجرای این مهم هستیم .

مشیر : ارتقای رده های مدیرتی بانوان از سطوح میانی به کلان

همچنین در این مراسم ، دکتر زهرا مشیر ، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران ، نیز با اشاره به فعالیت های صورت گرفته اداره کل امور بانوان در مدت 17 ماه گذشته ، گفت : کارهای زیادی در این زمینه انجام و فعالیت هایی برای پرسنل زن شاغل و خانواده زنان شاغل شهرداری تعریف شده است .

وی افزود : ارتقای رده های مدیرتی بانوان از سطح میانی به کلان که حق آنان است از اهداف ماست و قصد داریم امسال همه فعالیت ها را در ابعاد مختلف کیفی سازی کنیم .

مشیر با اشاره به این که نگرش شهرداری در حوزه شهری و درون شهرداری نسب به جایگاه زنان نگرش مثبتی است ، گفت : ما زنان تا امروز به جای فرصت سازی فرصت سوزی کردیم و اگر بخواهیم نگاه به زنان در جامعه ارتقا یابد ، باید خودمان بخواهیم و مجهز به عرصه دانش و بینش شده و برای حرکت های اساسی و ریشه دار در زمینه بانوان در سطح شهر و کشورهمکاری کنیم .

تاکید شهرداری تهران بر توقف گودبرداری های غیر اصولی / اختصاص 10 درصد حوزه های مدیریتی شهرداری تهران به زنان

شهردار تهران گفت : به نواحی شهرداری تاکید شده است تا اگر مهندسان شهرداری در جایی گودبرداری غیر استاندارد را مشاهده می کنند حتما آن را متوقف و تذکرات لازم را بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف، همچنین در حاشیه جشن بزرگ همراز یاس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد گودبرداری های غیر اصولی و ریزش ساختمان ها، گفت : نسبت به سال قبل و با توجه به ساخت و سازهایی که در حال انجام است و نسبت به افزایش حجم ساخت و سازها ، ریزش ساختمان نداشته ایم ، هرچند یک مورد ریزش نیز قابل تامل و رسیدگی است ، اما نباید به جامعه القا کنیم که این آمار افزایش یافته ، چراکه با در نظر گرفتن افزایش احداث هایی که در حال انجام است ، این گونه نبوده است .

وی با بیان این که وظیفه اصلی این کار بر عهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر ساختمان است ، افزود : شهرداری هم می تواند برای این کار اقدامات پیش گیرانه ای انجام دهد که در این راستا بخشی از مسئولیت ها به نواحی واگذار شده است که یکی از موضوعات مورد پیگیری آن ها رعایت و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و گودبرداری های غیر اصولی است تا آن را متوقف کنند و از مهندسان سازمان نظام مهندسی و ناظران ساختمان نیز خواهش می کنم تخلف ها را به شهرداری اعلام و تاکید کنند که سازنده بدون رعایت استاندارد ها کار را انجام ندهد.

قالیباف تصریح کرد : به نواحی نیز تاکید شده است تا اگر مهندسان شهرداری هم در جایی گودبرداری های غیر استاندارد را می بینند حتما آن را متوقف و تذکرات لازم را بدهند .

اختصاص حجم کمی از مدیریت و اشتغال به زنان در جامعه قابل دفاع نیست

وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات شهرداری در مورد بانوان اظهار کرد : در همه حوزه های عمرانی ، ورزشی و خدماتی مانند پارک بانوان ، پیاده رو سازی ها ، فرهنگ سراها و فعالیت های امور بانوان به زنان توجه ویژه ای شده است . نباید شهر را تنها مردانه ببینیم ، اما عقب ماندگی ها در این بخش آن قدر زیاد است که ما هرچه تلاش کنیم باز هم کم است .

وی افزود : اختصاص مدیریت ها در جامعه با سقف کمتر از سه درصد و در اشتغال کم تر از 15 درصد به زنان قابل دفاع نیست و باید حداقل در حوزه شهرداری بیشتر تلاش کنیم .

شهردار تهران خاطر نشان کرد: در این راستا بخش نامه ای صادر شده تا در حوزه های مدیریتی شهرداری 10 درصد مشاغل به زنان اختصاص یابد که آموزش های لازم در حال انجام است و امیدوارم به زودی محقق شود .