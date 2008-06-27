11هزار و 600 دستگاه ون و تاکسی سبز به ناوگان تاکسیرانی اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی در همایش منطقه محوری در اتوبوس رانی و تاکسیرانی که عصر وز چهارشنبه برگزار شد ، با بیان این مطلب اظهار کرد : تا پایان سال همچنین تمام امکانات سیستم مدیریت اعم از بایگانی که پر حجم ترین کارها را به دنبال دارد ، الکترونیکی خواهد شد.

وی افزود : تا پیش از سال 84 تاکسیرانی صد در صد متمرکز کار می کرد اما به مرور با اجرای طرح منطقه محوری و عدم تمرکز ، دفاتر تاکسی رانی در مناطق ایجاد شد به گونه ای که رانندگان برای انجام امور اداری دیگر نیازی به مراجعه به سازمان تاکسی رانی را ندارند.

وی ادامه داد: طرح تمرکززدایی و منطقه محوری همچنین سبب ایجاد 20 ترمینال تاکسیرانی برای اولین بار در شهر شد ، حال آنکه طی سال های گذشته تنها 4 ترمینال تاکسیرانی داشتیم .

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با تاکید بر اینکه بیشترین مشکلات و شکایات شهروندان مربوط به تاکسی های گردشی است گفت : توسعه تاکسی های خطی در اولویت کاری قرار دارد به خصوص با توسعه سریع مترو نیازمند ایجاد خطوط جدید برای پوشش ایستگاه های مترو هستیم .

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاظر 42 هزار و 125 تاکسی رسمی در تهران وجود دارد ، گفت : 5 هزار و 300 دستگاه ون و 6 هزار و 300 دستگاه تاکسی سبز رنگ به ناوگان تاکسیرانی اضافه شده اند که تمامی آن ها تحت کنترل بخش خصوصی قرار دارند و در واقع گام بزرگی در جهت توسعه شرکت های خصوصی تاکسیرانی محسوب می شود .

بر اساس این گزارش مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی نیز در این همایش ، گفت: حضور نمایندگان شرکت واحد در سطح مناطق سبب می شود ارتباط تنگاتنگی بین مناطق و شرکت واحد اتوبوس رانی ایجاد شود و ما بتوانیم مشکلات را در سطح مناطق از نزدیک احساس کنیم و در راستای حل کوچکترین مشکلات قدم برداریم .

وی افزود : در این راستا باید هماهنگی کامل بین مناطق و نمایندگان ما ایجاد شود و به جای سلایق همه بر اساس ضوابط عمل کنند تا مشکلات مردم در سطح مناطق بر طرف شود.