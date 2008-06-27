به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران دیروز در مراسم رونمایی سه جلد کتاب با موضوع سیره ، زندگی و شخصیت شهید مظلوم دکتر بهشتی که در خانه شهریاران جوان برگزار شد گفت : شهید بهشتی مردی بزرگ، با تقوا، تشکیلاتی، اهل کار سازمان دهی شده ، دلسوز و دل شکسته ، خستگی ناپذیر و یار دیرین امام(ره) بود و ما امروز در همه عرصه ها به استفاده از مبانی فکری و روش و سیره او نیازمندیم .

قالیباف یادآور شد: او تغییرات را به درستی شناخته و هم به جا برایشان تدبیر کره بود . بهشتی مردی بود که فکری باز، منطقی مستحکم و روحی آزاداندیش داشت که امروز ما به آن نیازمندیم .

قالیباف در ادامه تصریح کرد : به گفته امام (ره) " بهشتی مظلوم زیست و مظلوم رجعت کرد " و ما امیدواریم که امروز بتوانیم مظلومیت بهشتی را از بین ببریم تا این شهید بزرگوار درجامعه و زندگی امروز ما مظلوم نباشد .

براساس این گزارش، دکتر علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی نیز در این مراسم با ابراز خوشحالی از حرکت هایی که در راستای زنده نگه داشتن نام این شهید انجام می شود ، گفت : تجلیلی که از این افراد می شود ، تجلیلی از افکار ، آرمانها و اندیشه های آنان است و خوشحالم که با تبلیغات اندکی که انجام شده افکار شهید بهشتی جای خود را بین مخاطبان پیدا کرده و امیدوارم با برگزاری چنین جشنواره هایی از مظلومیت پیش از شهادت وی کاسته شود .

وی تصریح کرد : آن چه در این کتابها باید مورد توجه قرار گیرد ، این است که بفهمیم بهشتی چگونه بهشتی شد و رمز جاودانگی او چیست . آن را بیاموزیم و بدانیم که او چگونه خودسازی کرده تا تبدیل به بهشتی شده است .

در این مراسم حجت الاسلام سید محمود دعائی رئیس مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات نیز به بیان خاطراتی از این شهید بزرگور پرداخت .

در این مراسم نیز ضمن رونمایی از مجموعه کتابهای " بهشتی در قاب " ، " تصویر ماندگار " ، " وقتی ما نبودیم " که با موضوعیت سیره ، شخصیت و زندگینامه شهید بهشتی تألیف شده، از پدید آورندگان این آثار تجلیل شد .