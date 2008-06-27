جراحی قلب اندوسکوپیک در شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جراح این عمل امروز درجمع خبرنگاران گفت: یکی از جنبه های این سیستم جراحی نوین را که در بیمارستان شهید فقیهی شیراز صورت گرفت می توان به جراحی قلب روی دریچه ها بدون باز شدن جناق سینه بیمار اشاره کرد.

احمد علی امیر غفران توضیح داد: کل عمل جراحی با یک برش حدود پنج سانتی متری زیر سینه راست بیمار صورت می گیرد و مراحل عمل با استفاده از دستگاه توراکوسکوپ و به کمک تصاویر ویدیویی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این عمل مستلزم دوره های فوق تخصصی خاص است و همچنین نیاز به وسایل پیچیده و پیشرفته دارد این عمل در ایران فقط در شیراز و تهران به صورت همزمان آغاز شد.

این جراح قلب با اشاره به مزیت این نوع عمل نسبت به روش های قبلی گفت: در سیستم نوین به جای برش عمودی بزرگ در وسط سینه بیمار، یک برش کوچک در زیر سینه راست ایجاد می شود که از نظر زیبایی برای بیماران حائز اهمیت است.

امیر غفران اظهار داشت: همچنین به دلیل اینکه قفسه سینه باز نمی شود بیماران پس از عمل از درد و ناراحتی کمتری نسبت به عمل های کلاسیک قلب رنج می برند.

وی گفت: این روش جراحی در حال حاضر فقط برای بیمارانی که احتیاج به عمل روی دریچه میترال، دریچه سه لختی و دیواره بین دو دهلیز دارند قابل استفاده بوده و بقیه اعمال قلب همچنان باید به صورت کلاسیک انجام شود.

این جراح گفت: هم اکنون این روش جراحی در تعداد معدودی ازکشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می شود و خوشبختانه با افتخار می توان اعلام کرد با انجام این عمل در شیراز و تهران، ایران نیز به زمره کشورهایی قرار پیوست که در آن عمل جراحی پیچیده قلب باز به صورت اندوسکوپیک انجام می شود.

امیر غفران بیان کرد: جراحی قلب در دنیا روز به روز درحال پیشرفت است و این جراحی ها به سمتی پیش می رود که کمترین آسیب به بدن بیمار برسد.