تیم فوتبال هفت نفره در پرتغال اردو می زند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هفت نفره کشورمان که در حال حاضر در اردوی گرگان به سر می برد، در نظر دارد آخرین اردوی خود پیش از اعزام به رقابت های پارالمپیک را در کشور پرتغال برگزار کند.

سرپرست تیم فوتبال هفت نفره با تایید این خبر گفت: ما بعد از اردوی گرگان، تا پیش از رقابت های پارالمپیک پکن دو اردو پیش رو داریم که در نظر داریم اردوی برون مرزی خود را در کشور پرتغال برپا کنیم.

امین اله مانی افزود: با مکاتباتی که با هلندی ها برای دیدار دوستانه داشتیم، آنها پذیرفتند که با ما در اردوی پرتغال خود روبه رو شوند و حضور ما در این کشور، این فرصت را در اختیارمان می گذارد تا دیداری هم با تیم پرتغال داشته باشیم.

تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در صورتی که مشکلی بر سر راه اخذ روادید وجود نداشته باشد، برای برپایی اردویی یک هفته ای در تاریخ 13 مرداد ماه راهی لیسبون می شود.