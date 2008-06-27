سفرنامه روسیه بهبودی تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سوره مهر، این کتاب گزارش سفر نویسنده به کشور روسیه در سال 1372 است که به دلیل مقارن بودن زمان این سفر با سال های بعد از فروپاشی شوروی دارای نکاتی قابل توجه است.

چاپ اول این سفرنامه در سال 1373 انجام شده و به تازگی انتشارات سوره مهر چاپ دوم آن را راهی بازار کتاب کرده است.

بهبودی در اثر خود، روسیه آن زمان را به کشوری با دندان های ریخته - که دیگر نه کمونیست است و نه ابرقدرت - تشبیه کرده است.

به تازگی "سفرنامه حج" هدایت الله بهبودی هم توسط همین ناشر منتشر شده است.