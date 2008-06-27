۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

تب فوتبال در قاره سبز/

ویا بازی فینال یورو 2008 را از دست داد

دیوید ویا پس از مصدومیت در بازی دیشب مقابل روسیه قادر نخواهد بود تیم اسپانیا را در دیدار نهایی رقابت های یورو 2008 مقابل آلمان همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این مهاجم 26 ساله در دقیقه 34 دیدار با روسیه به دلیل آسیب دیدگی از زمین مسابقه بیرون رفت.

ویا که در حال حاضر با 4 گل زده، عنوان برترین گلزن رقابت های یورو 2008 را هم در اختیار دارد، به بی بی سی گفت: اکنون باید نمایش زیبای تیمم را از بیرون زمین نظاره گر باشم. بازی روز یکشنبه به سان یک قمار می ماند و من حاضرم با یک پا مقابل آلمان بازی کنم اما این تیم است و بازیکنانی که 100 درصد آمادگی دارند، استحقاق بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب تیم دارند.

وی افزود: ابتدا خیلی ناراحت بودم چرا که می دانستم بازی کردن با مصدومیت در دیدار نهایی بسیار دشوار است اما اکنون می خواهم مانند بسیاری دیگر، از بیرون در شادی تیمم شرکت کنم.

