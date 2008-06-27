پذیرش حدودنیمی ازکنکوریها/ حذف کنکورمنوط به تلاش آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی صبح روز گذشته در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور 87 در حوزه دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به مهر در مورد ظرفیت پذیرش داوطلبان در دانشگاهها در سال جاری افزود: امسال بیش از یک میلیون و 400 هزار ظرفیت در مجموع آموزش عالی آموزش عالی کشور شامل پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اسلامی، غیرنتفاعی ها و آموزشکده فنی و حرفه ای ایجاد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت پذیرش کنکور 87 به مهر گفت: از طریق کنکور سراسری نیز حدود 600 هزار داوطلب وارد دانشگاه می شوند که این افراد وارد دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی، آموزشکده های فنی و حرفه ای، وزارت بهداشت و دانشگاههای دولتی وزارت علوم می شوند.

وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که آیا سال 90 آخرین سال برگزاری کنکور سراسری است، ابراز امیدواری کرد: طبق آنچه در قانون آمده است، سال 90 باید آخرین سال برگزاری کنکور باشد. البته اجرای قانون منوط بر این است که وزارت آموزش و پرورش تمهیدات لازم را برای برگزاری آزمونهای استاندارد به صورت ملی و در مقاطع پیش دانشگاهی و دوم دبیرستان فراهم کند.

زاهدی افزود: وزیر آموزش و پرورش به انجام این کار علاقه مند است و وزارت علوم نیز بستر لازم را برای حذف کنکور فراهم کرده است و حتی سال آینده نیز آمادگی دارد که بر اساس قانون پذیرش را بر اساس آزمونهای استاندارد و سوابق تحصیلی پذیرش را انجام دهد.

وی در مورد امنیت کنکور نیز گفت: روز گذشته به اندازه کافی رسانه ها درباره امنیت کنکور اطلاع رسانی کرده اند. در قرنطینه های کنکور امنیت بالایی وجود دارد و در طی مسیری که سئوالات باید به حوزه های کنکور حمل شوند کنترل شدیدی اعمال می شود.

وزیر علوم افزود: در مسیر جابجایی و توزیع سئوالات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات حضور دارند و در حوزه ها نیز سئوالات در بسته های چند لایه ای قرار دارند به طوریکه آخرین لایه آن در سر جلسه آزمون باز می شود و امکان ندارد سئوالی قبل از جلسه آزمون از بسته بیرون آمده باشد.

وی با اشاره به توسعه تحصیلات تکمیلی گفت: در این دولت توجه ویژه به تحصیلات تکمیلی شده است. در سال 84 ظرفیت پذیرش دوره دکتری دو هزار نفر بود در حالی که در سال جاری به چهار هزار نفر افزایش می یابد و در کارشناسی ارشد نیز در سال 84 ظرفیتی معادل 20 هزار نفر ایجاد شد که این رقم امسال رشد 100 درصدی دارد و به 40 هزار نفر می رسد.

وزیر علوم درباره زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاهی در سال جاری افزود: در این زمینه لایحه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داده شده است و منتظریم در این زمینه تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

وزیر علوم به همراه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش صبح روز گذشته از حوزه های کنکور در دانشگاه علم و صنعت و مرکز پیش دانشگاهی شهید صدیقه رودباری و هنرستان نرگس بازدید کردند.