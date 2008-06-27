تاکید اروپا و روسیه بر تقویت روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه امروز در اجلاس سران اتحادیه اروپا و روسیه در منطقه سیبری گفت : ما خواستار تقویت روابط و غلبه بر مشکلاتی که در مسیر نزدیکی ما قرار دارد، هستیم.

وی افزود: ما به شدت به هماهنگی مشترک با اتحادیه اروپا درتلاشهایمان برای رفع تهدیدها درجهان و پاسخ به چالشهایی که اکنون در سطح جهانی وجود دارد، نیاز داریم.

در همین حال،"خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت : این اجلاس باید سبب شود تا ببینیم چطور می توانیم به طور موثر در صحنه بین المللی همچون خاورمیانه و ایران یا افغانستان فعالیت کنیم.

باروسو همچنین به درگیری میان گرجستان و روسیه درباره منطقه جدایی طلب آبخازیا اشاره کرد و گفت : روسیه و اتحادیه اروپا مسئولیت دارند تلاش بیشتری برای حل مشکلاتی که از مدتهای طولانی وجود دارند، انجام دهند.

وی افزود: روسیه تامین کننده انرژی کلیدی اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اروپا مهمترین دریافت کننده صادرات روسیه باقی خواهد ماند.

سران اتحادیه اروپا و روسیه در روزهای پنجشنبه و جمعه با هدف بررسی مسائل امنیتی و مسائل مربوط به بخش انرژی در منطقه سیبری روسیه تشکیل جلسه دادند.

"جانز جانسا" نخست وزیر اسلوونی که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز در این نشست حضور داشت.