سایه سنگین لابی انگلیسی و صهیونیستی بر سیاست خارجی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه میزگرد "انتخابات آمریکا؛ مسائل تاثیرگذار بر آن و چالشهای پیش رو" که با حضور دکتر کریمی پژوهشگر مسائل آمریکا و فارغ التحصیل دانشگاه لندن و همچنین امیر علی ابوالفتح، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی و کارشناس مسائل آمریکا برگزار شد؛ کریمی شانس فردی را که از تغییر استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده سخن به میان آورد،بالاتر دانست وادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به بافت جمعیتی مهاجرنشین مقیم آمریکا و همین طور با توجه به تلاش اقلیتها و گروههای فمینیستی برای احقاق حقوق خود و همین طور انزجار این رنگین پوستان از سیاستهای جنگ طلبانه بوش شانس کسی که متفاوت از بوش باشد و دنبال تغییر باشد بسیار بیشتر است .

دکتر کریمی، پژوهشگر مسائل آمریکا و استاد دانشگاه

وی اضافه کرد: برای سیستم حکومتی آمریکا و احزاب این کشور ورود یک استاد دانشگاه یا یک بیسواد یا یک فرد سیاه پوست یا یک زن هیچ تفاوتی ندارد و هر کس که به کاخ سفید وارد شود همان نقشی را بازی خواهد کرد که باید بازی کند و در نهایت این احزاب و نهادها هستند که تصمیم می گیرند و قدرت افراد برای تحقق اهداف خود به ندرت در مقابل اهداف نهادها و احزاب قرار می گیرد.

باید رهبران آتی ایالات متحده را ارشاد کرد چرا که آمریکا کارگر روابط بین الملل است و این لابی انگلیسی و صهیونیستی هستند که به این ابرقدرت جاهل خط می دهند.

کریمی در ادامه آمریکا را کارگر روابط بین الملل عنوان کرد و اضافه کرد: آمریکا ابرقدرت جاهل است و باید آن را آگاه و از قدرتش برای به پیش بردن اهداف خود استفاده کرد.

وی سیاستهای آینده آمریکا را بر اساس فرد انتخاب شونده قابل پیش بینی ندانست و گفت : در زمان کلینتون، جمهوریخواهان همواره از وی به خاطر دخالت در مسائل بوسنی و هرزه گوین و دیگر مسائل جهانی انتقاد می کردند که چرا باید آمریکا وارد مناقشات بین المللی شود، اما اکنون خودشان به رهبری بوش آمریکا را پلیس نابجای بین الملل کرده اند تا در مسائل دیگر ملتها دخالت کند.

این کارشناس مسائل سیاسی سیاست خارجی را مسئله ای سرنوشت ساز برای هرکدام از نامزدها عنوان کرد و اظهار داشت : ریچارد نیکسون با وجودی که بعدها پس از ورود به کاخ سفید به قولهایش وفا نکرد؛ یکی از عوامل موفقیتش دادن وعده پایان دادن به جنگ ویتنام بود.

این پژوهشگر مسائل آمریکا حمله آمریکا به افغانستان و عراق را سیاست خود بوش ندانست و ابراز داشت : بوش بنا به تایید کسانی که وی را می شناسند؛ تجربه ضعیفی درباره خارج از آمریکا و به ویژه خاورمیانه داشته است و بیشتر تجربیات وی در حوزه سیاست خارجی در حوزه خود قاره آمریکاست و به همین خاطر بود که بسیار راحت فریب توطئه صهیونیستها و انگلیس را خورد و بر مبنای اطلاعات غلطی که دستگاههای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و انگلیس در اختیار وی قرار دادند؛ خود را در باتلاق عراق و افغانستان غرق کرد.

وی با اشاره به اسنادی که پنج ماه پس از حمله آمریکا به عراق در اختیار کنگره این کشور قرار گرفت،اظهار داشت : در این اسناد بر اغفال آمریکا توسط کشورهای ثالث در جنگ عراق تاکید شد و خود آمریکایی ها به موضوع اغفال تاکید کردند.

وی آمریکا را در مسائل امنیتی بسیار تحت تاثیر انگیس و صهیونیستها دانست و گفت : در مسئله مبارزه با تروریسم واشنگتن دچار سوء تفاهم است و از آنجا که بر خلاف اروپا که با پدیده های جدایی طلبانه و تروریستی در نقاط مختلفش روبروست و تجربه زیادی در این زمینه ها دارد به خاطر دورافتاده بودن تجربه ای در زمینه امنیت ندارد و با احساس مسئولیتی که به عنوان پلیس جهانی می کند؛ با شیطنتهای کشورهای ثالث دست به اقدامات ماجراجویانه خطرناک برای خودش و دیگران می زند.

دکتر کریمی درباره سوء استفاده صهیونیستها و انگلیسی ها از قدرت آمریکا برای پیشبرد مقاصدشان اظهار داشت : بعد از جنگ عراق کمیته کنگره آمریکا بعد از تحقیقات بسیار در گزارشی اعلام کرد سیاست خارجی آمریکا توسط یک کشور ثالث مورد اغفال قرار گرفته است .

این کارشناس مسائل آمریکا حل معضلات خاورمیانه را منوط به داده شدن اطلاعات درست به آمریکا دانست و پیروزی دموکراتها را عامل کاهش نظامی گری و استفاده واشنگتن از دیپلماسی عنوان کرد.

امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا و سردبیر روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی

صهیونیستها با تجربه ای که درباره تاثیرگذاری بر قدرت پیدا کرده اند و با داشتن ثروت و اتحاد و همچنین داشتن دیپلماسی قوی تاثیرگذارترین لابی بر انتخاب رئیس جمهور در آمریکا هستند.

وی احتمال تغییر گسترده در سیاست خارجی آمریکا را بعد از آمدن هرکدام از دو طرف ضعیف دانست و گفت : با آمدن اوباما یکجانبه گرایی آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد و آمریکا در مسائل مختلف با دیگران بیشتر مشورت خواهد کرد .

این کارشناس مسائل بین المللی دموکراتهای بعد از حمله 11 سپتامبر را در تضاد با دموکراتهای جهان گرا و ایده الیست پیش از آن مثل بیل کلینتون دانست و اظهار داشت : دموکراتهای جدید به حمله به عراق رای دادند و اکنون بسیار امنیت گرا شده اند، اما فرقشان با امنیت گرایی جمهوریخواهان این است که تلاش خواهند کرد با تشکلیل ائتلافهای بزرگتر و مشورت با متحدین کار خود را به پیش ببرند.

ابوالفتح آمدن اوباما را سبب کمرنگ ترشدن ایفای نقش آمریکا در عراق و افزایش نقش آمریکا در افغانستان می داند و روی قدرت آمدن دموکراتها را تهدیدی برای تمامیت ارضی عراق می داند.

کم رنگ شدن نقش آمریکا در افغانستان، تجزیه عراق، تقویت رژیم صهیونیستی و پایان دادن به یکجانبه گرایی کاخ سفید در برخورد با مسائل جهانی می تواند از پیامدهای پیروزی دموکراتها باشد.

وی ادامه داد: دموکراتها در سوابق خود در یوگسلاوی سابق نشان دادند که به خوبی می توانند کشورها را تجزیه کنند و این خطر برای عراق هم هست .

وی جنگ عراق را از نگاه دموکراتها انتقام شخصی بوش از صدام دانست و گفت : دموکراتها معتقدند نباید زندگی سرباز آمریکایی برای در کنار قرار گرفتن چند گروه نامتناجس در یک کشور به مخاطره بیافتد و معتقد به تجزیه عراق به سه کشور هستند.

امیر علی ابوالفتح درباره لابی های تاثیرگذار بر انتخابات آمریکا اظهار داشت : همه لابی ها تاثیر گذارند و آمریکا با داشتن جمعیتی مهاجر به شدت تحت تاثیر لابی هاست، اما شدت تاثیرپذیری انتخابات آمریکا از لابی صهیونیست در آمریکا گسترده تر از همه لابی های دیگر است .

وی با اشاره به برابر بودن تعداد مسلمانان آمریکا با یهودیان آن به تعداد شش میلیون نفر در توضیح این موضوع اضافه کرد: صهیونیستها با تجربه ای که درباره تاثیرگذاری بر قدرت پیدا کرده اند و با داشتن ثروت و اتحاد و همچنین داشتن دیپلماسی قوی تاثیرگذارترین لابی بر انتخاب رئیس جمهور هستند.

این کارشناس، تاثیر لابی صهیونیست را به معنای انتخاب رئیس جمهور از سوی آنها ندانست و گفت : خود صهیونیستها برای القای قدرتمند بودن خود و ترساندن مردم خاورمیانه تلاش می کنند نشان دهند تعیین کننده رئیس جمهور هستند.

ابوالفتح، دموکراتها را بسیار نزدیکتر از جمهوریخواهان به محافل صهیونیستی دانست و اظهار داشت : اسرائیلی ها هرگز علاقه ای به تشکیل دولت فلسطینی ندارند و حتی به اکراه حاضر به گفتگو در این موردند و اگر بوش نتواند تا پایان دوران ریاست جمهوری اش این موضوع را تحقق بخشد؛ امکان تحقق آن با آمدن دموکراتهای طرفدار اسرائیل کمرنگ تر خواهد شد.

وی انتخاب اوباما را عامل بهتر شدن وجهه از هم گسیخته آمریکا در خاورمیانه ارزیابی کرد.