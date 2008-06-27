مجاهدتهای شهید بهشتی در پیروزی انقلاب بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و ‪ ۷۲‬تن از یارانش در حرم مطهر رضوی افزود: ایشان بعد از انقلاب همه عمر خود را در راه خدمت به ملت و کشور اسلامی ما سپری کرد و شهید بهشتی همه وقت خود را در اختیار انقلاب گذاشت.

معاون اول رئیس قوه قضاییه از شهید بهشتی به عنوان انسانی وارسته و مبارزی نستوه علیه استکبار و استبداد یاد کرد.

وی اظهار داشت: شهید بهشتی عالمی وارسته و اندیشمندی بزرگ بود و حادثه هفتم تیرماه سال ‪ ۱۳۶۰‬در نوع خود ضایعه غیرقابل جبران برای انقلاب بود.

رئیسی اظهار داشت امام خمینی(ره) بعد از شهادت شهید بهشتی فرمودند شهادت آن شهید در برابر مظلومیت وی ناچیز بود و اکنون زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید بهشتی و تبیین اندیشه‌های این شهیدان از وظایف اصلی ماست.