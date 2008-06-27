مجاهدتهای شهید بهشتی در پیروزی انقلاب بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و ۷۲تن از یارانش در حرم مطهر رضوی افزود: ایشان بعد از انقلاب همه عمر خود را در راه خدمت به ملت و کشور اسلامی ما سپری کرد و شهید بهشتی همه وقت خود را در اختیار انقلاب گذاشت.
معاون اول رئیس قوه قضاییه از شهید بهشتی به عنوان انسانی وارسته و مبارزی نستوه علیه استکبار و استبداد یاد کرد.
وی اظهار داشت: شهید بهشتی عالمی وارسته و اندیشمندی بزرگ بود و حادثه هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰در نوع خود ضایعه غیرقابل جبران برای انقلاب بود.
رئیسی اظهار داشت امام خمینی(ره) بعد از شهادت شهید بهشتی فرمودند شهادت آن شهید در برابر مظلومیت وی ناچیز بود و اکنون زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید بهشتی و تبیین اندیشههای این شهیدان از وظایف اصلی ماست.
