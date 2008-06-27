تالارهای عقد و عروسی باید به مساجد مهم اضافه شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با بیان اینکه با راه اندازی تالار های عروسی در جنب مساجد، این مجالس با مجاورت خانه خدا متبرک می شود افزود: کسانی که می خواهند بانی خیر شده و مسجد بسازند باید به اضافه کردن این دسته از تالارها به مساجد نیز توجه کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همان طور که افرادی بانی راه اندازی مجلس عزاداری می شوند عده ای نیز باید مسبب نشاط در جامعه و به خصوص در جوانها باشند زیرا می توان از راه نشاط نیز جوانان را به سوی دین جذب کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: آنهایی که بد حجاب هستند و در جامعه با لباس های نامناسب حضور می یابند باید بدانند که با این کار خودشان را کوچک می کنند و در واقع این دسته از افراد با ایجاد این وضعیت به مردم می گویند که دچار کمبود شده و نیاز به نگاه مردم دارند.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی می تواند بخشی از امنیت را برای زنان فراهم کند اما بخش دیگری از امنیت نیز به عهده خود زنان است.

امام جمعه شیرازافزود: همان طور که برای برقراری امنیت اموال خود در مقابل سارقین برای خانه ها و انبارهایمان در و قفل محکمی می گذاریم زنان نیز برای برقراری امنیت خود باید حجاب را رعایت کنند.

آیت الله حائری متذکر شد: اگر کسی با پوشش خود موجبات تحریک دیگران را فراهم آورد خودش امنیت خود را از این برده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز حادثه هفتم تیر گفت:در آن زمانها برخی از گروه کها از امام (ره) تقاضای امتیاز داشتند و زمانی که با ایستادگی و مخالفت ایشان مواجه شدند به مقابله نظامی تهدید کردند اما امام باز هم مقاومت کرد.

آیت الله حائری با بیان اینکه آنها در حزب جمهوری بمب گذاری کردند و آیت الله بهشتی و 72تن دیگر رابه شهادت رساندند افزود: گروهکها تا زمانی که در زندانها و در کنار ملت بودند در دل مردم نیز جای داشتند اما همینکه بمب گذاری کردند ریشه آنها نیز از دل مردم کنده شد در نتیجه ریشه کن شدند همان طور که ریشه آمریکا از دل مردم عالم کنده شده و عاقبت نیز ریشه کن می شود.