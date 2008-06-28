به گزارش خبرنگار مهر دررشت، "جاجیم" به لحاظ نقش و نگار طبیعی، زنده بودن رنگ و مقاومت از جمله زیباترین و با صرفهترین دست بافتهای است که علاوه براستفاده در داخل خانوادهها امروز برای امور تزئینات در مراسمها و آئینهای سنتی نیز کاربرد دارد.
یک هنرمندان گیلانی در این ارتباط میگوید، این حرفه تا نیم قرن پیش در اکثر منازل روستایی رونق خوبی داشته است ولی در حال حاضر چندان مورد استقبال قرار نمیگیرد.
سارا دلزنده اضافه کرد: در زمانهای نه چندان دور بخش عمده درآمد روستانشینان از محل بافت و عرضه جاجیم حاصل می شد.
وی افزود: بیتوجهی به این صنعت دستی دیرپا، زمینه منسوخ شدن هنر جاجیمبافی و کاهش تربیت هنرمندان تازه نفس را فراهم کرده است.
یک هنرمند دیگر گفت: پشتیبانی از هنر و صنعت جاجیمبافی میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی مناسبی را برای روستائیان فراهم کند.
صدیقه محسنی اظهار داشت: به رغم وجود فرشهای دست بافت و ماشینی نفیس در بازار، جاجیم همچنان جایگاه، نقش و نگار طبیعی، زیبایی و با صرفه بودن خود را حفظ کرده است.
وی بیان داشت: برای رونق این حرفه باید کارگاههای اختصاصی در روستاها ایجاد و به این ترتیب مشکل مکانی هنرمندان این صنعت مرتفع شود.
یک کارشناسان صنایع دستی استان گیلان نیز گفت: با وجود اینکه جاجیم بافی در این منطقه از پیشینه بسیار زیادی برخوردار است ولی متاسفانه حمایت شایستهای از آن نمیشود.
علی پورنصر با بیان اینکه صنعت جاجیم بافی گیلان در حال منسوخ شدن است، افزود: فعالان این عرصه، به علت پائین بودن دستمزد و نامرغوب بودن مواد اولیه، دست از جاجیمبافی برمیدارند.
یک کارشناس دیگر صنایع دستی با اعلام اینکه جاجیم بافی در کلیه مناطق استان گیلان از پیشینه زیادی برخوردار است، افزود: جاجیم بافی از صنایع دستی بومی استان گیلان محسوب میشود که با استفاده از نخهای پشمی رنگ شده با مواد گیاهی در رنگها و طرحهای مختلف بافته میشود.
پرستو بهاری با اشاره به اینکه در بافت جاجیم از نقوش انتزاعی و ذهنی استفاده میشود، گفت: صنعت دستی که هویت فرهنگی محسوب میشود نه تنها نباید مورد بی مهری قرار گیرد بلکه باید به طور جدی از آن حمایت شود.
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان از اجرای طرح پژوهش در راستای آسیب شناسی هنرهای سنتی و صنایع دستی دراستان خبرداد و گفت: برای ماندگاری هر هنر سنتی باید جنبههای مختلف ماندگاری و حفظ آن کارشناسی شود.
قاسمی افزود: صنایع دستی گیلان این قابلیت را دارد که گردشگران تنها با هدف بازدید و استفاده از این میراث ارزشمند به این استان سفر کنند.
قاسمی یادآورشد: یکیاز برنامههای صنایعدستی استان گیلان حمایت و تروج صنایع دستی منسوخ شده، ازجمله جاجیمبافی است.
وی اظهار داشت: جاجیم علاوه بر اینکه به عنوان یک فرش از آن استفاده میشود برای تزئینات در اغلب مراسمها به ویژه آئینهای سنتی کاربرد دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: صنایع دستی به عنوان یکیاز ارکان توسعه، در تقویت اقتصاد خانوادهها نیز در کنار کشاورزی و دامداری، نقش بسزایی دارد.
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