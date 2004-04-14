الگوي امنيت مشاع ، ثبات منطقه را در پي خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير دفاع از توسعه همكاري هاي دفاعي با كشورهاي اروپايي به عنوان يكي از اولويت هاي ديپلماسي دفاعي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد و گفت: ما تلاش داريم تا ضمن سازماندهي پيوندهاي فرعي در حوزه امنيت منطقه اي، از نقش كشورهاي جانبي در امنيت سازي منطقه اي بهره برداري نماييم.

دريابان شمخاني امنيت و ثبات پايدار را مهمترين نياز منطقه به ويژه در حوزه عراق ذكر كرد و افزود: همكاريهاي دفاعي ايران و لهستان با رويكرد مبتني بر كنترل بحرانهاي موجود در عراق، جلوگيري از كشتار بيرحمانه مردم بيگناه و همچنين كاهش تهديدات فراروي جمهوري اسلامي ايران دنبال مي شود.

وزير دفاع بااشاره به شرايط حاكم در عراق و تلاش جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد فضاي امنيتي مناسب براي مردم اين كشور اظهار داشت: اقدامات يكجانبه گرايانه آمريكا در عراق و عدم توجه به باورهاي اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي مردم اين كشور، موجب تصاعد بحران و توسعه خشونت در عراق شده است.

وي توسعه سطح جدال و صف آرايي نيروهاي سياسي و ايدئولوژيك در برابر يكديگر را بازتاب مداخله گرايي غير منطقي آمريكا دانست و اظهار داشت: به طور قطع برقراري امنيت در عراق تنها به وسيله يك كشور امكان پذير نبوده و الگوي امنيت مشاع مي تواند به شكل گيري ثبات پايدار در اين منطقه بيانجامد.

وزير دفاع در پايان اظهار اميدواري كرد كه با روي كار آمدن دولت قانوني و منتخب مردم عراق و با خروج نيروهاي خارجي حاضر در اين كشور، اداره عراق به مردم اين كشور واگذار شود.