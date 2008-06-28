اجرای صحیح قانون بانکداری مشکلات اقتصادی را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین الهام گفت: دولت نهم با شجاعت و اقدام انقلابی پاداش های 100 میلیون تومانی برخی مدیران در رده های مختلف را از میان برچید

وی در سفر به مازندران و در مراسم گرامیداشت شهدای واقعه هفت تیر در حسینیه ارشاد شهرستان آمل، کوچک سازی بدنه دولت و ضابطه مند کردن پرداختها در شرکت های دولتی را به عنوان یک راهبرد اساسی برشمرد .

وی افزود: دولت معتقد است منابع اقتصادی نباید به سمت سوداگری و دلالی در بخشهای مختلف سوق یابد بلکه باید با تزریق عادلانه منابع در بخشهای تولیدی، رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور محقق شود .

الهام گفت: امسال از مجموع یکصد هزار میلیارد تومان تسهیلات متمرکز در سیستم بانکی کشور شش هزار میلیارد تومان به بنگاه های اقتصادی کوچک اختصاص یافت .

وزیر دادگستری بر توزیع عادلانه منابع بانکی و رفع انحصارهای دولتی در عرصه اقتصاد ملی به عنوان رویکرد دولت نهم تاکید کرد و اظهار داشت: دولت در اجرای این سیاست به دنبال انحصاری کردن اقتصاد در دست اقلیت خاص نیست بلکه تلاش دارد تا فرصتهای اقتصادی را به صورت عادلانه برای همه اقشار جامعه فراهم کند .

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگیهای بارز شهید بهشتی اظهار داشت: این شهید والا مقام در تفسیر نظام اقتصادی از هرگونه آرایه های های حزبی مبرا بود و دولت نهم هم خود را موظف به پیگیری این آرمانها می داند .

الهام آرمانگرایی و جدیت در پیاده سازی احکام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی را از ویژگیهای بارز شهید بهشتی برشمرد و گفت: شهید بهشتی گام های اولیه برای مقابله با پدیده شوم ربا را در نظام اقتصادی برداشت .

سخنگوی دولت تصریح کرد: در صورت اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا مشکلات اقتصادی و طبقاتی ناشی از آن در کشور رخت برخواهد بست .

وی طراحی اصل 44 قانون اساسی را از ابتکارات بی بدیل شهید بهشتی در تدوین اولیه قانون اساسی کشور دانست و اضافه کرد: در سایه اجرای قاطع و هوشمندانه اصل 44 شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی و روانی و بی عدالتی های فراوان در نظام اقتصادی کشور برطرف خواهد شد .

وزیر دادگستری در پایان تحقق اهداف آرمانگرایی و مردم سالاری شهید بهشتی در عرصه اقتصاد را از ماموریت های اصلی دولت نهم بیان کرد.