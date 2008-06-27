دومین همایش فوتبال و رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش مسعود ده نمکی (کارگردان فیلم مستند کدام استقلال، کدام پرسپولیس) به بیان دیدگاه های خود در خصوص مدیریت فوتبال و نقش این ورزش در جامعه می پردازد.

همچنین قرار است مدیران عامل باشگاه های سپاهان اصفهان، استقلال و پرسپولیس تهران و همچنین نمایندگان سازمان تربیت بدنی در این همایش فعالیت های یکسال اخیر باشگاه را تشریح کنند.

دومین همایش بزرگ فوتبال و رسانه دهم تیرماه سال جاری از ساعت 19 الی 21 در محل سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر- ابتدای بلوار کشاورز- جنب سازمان اهدای خود - پلاک 20 برگزار خواهد شد.