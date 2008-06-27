۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

دومین همایش فوتبال و رسانه برگزار می شود

فرهنگسرای رسانه و انجمن ورزشی نویسان جوان (اوج)، دومین همایش فوتبال و رسانه را با موضوع بررسی نقادانه مدیریت فوتبال باشگاهی کشور برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش مسعود ده نمکی (کارگردان فیلم مستند کدام استقلال، کدام پرسپولیس) به بیان دیدگاه های خود در خصوص مدیریت فوتبال و نقش این ورزش در جامعه می پردازد.

همچنین قرار است مدیران عامل باشگاه های سپاهان اصفهان، استقلال و پرسپولیس تهران و همچنین نمایندگان سازمان تربیت بدنی در این همایش فعالیت های یکسال اخیر باشگاه را تشریح کنند.

دومین همایش بزرگ فوتبال و رسانه دهم تیرماه سال جاری از ساعت 19 الی 21 در محل سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر- ابتدای بلوار کشاورز- جنب سازمان اهدای خود - پلاک 20 برگزار خواهد شد.

