قضاوت صحیح و اسلامی آرامش و امینت را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد امین راستی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: زمانی که قضاوت ها صحیح و بر پایه دستورات دین مبین اسلام باشد آرامش و امنیت در جامعه تضمین خواهد شد.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی اجرای عدالت در جامعه و ریشه کن کردن ظلم و ستم و گرفتن حق مظلوم از ظالم بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای قضاوت در دین مبین اسلام گفت: حضرت محمد (ص) بعد از مبعوث شدن به پیامبری قضاوت اسلامی را در بین مسلمانان رواج داده و بر اجرای صحیح قوانین و نهادینه کردن عدل الهی در جامعه تاکید فرمودند.

ماموستا راستی افزود: شهید مظلوم آیت الله بهشتی با استناد به دستوارت دین مبین اسلامی و آیات نورانی قرآن پایه های قضاوت اسلامی در کشور را بنیان نهاد که دشمنان انقلاب و اسلام با توطئه های شیطانی خود این شخصیت بزرگوار را مظلومانه به شهادت رساندند.

وی به جایگاه رفیع قضاوت در جامعه اسلامی ایران اشاره نمود و تصریح کرد: همه مسئولین و دست اندرکاران قوه قضائیه باید آگاه باشند جایگاه و منصبی را که در اختیار دارند بسیار والاست و با دقت نظر تمام در پی اجرای صحیح قانون و نهادینه کردن عدالت در جامعه تلاش نمایند.

امام جمعه موقت سنندج ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته زن و مقام مادر گفت: جایگاه زنان در جامعه های اسلامی هیچ تفاوتی با مردان ندارد و در آیات قرآن کریم و روایات مختلف بر مساوی بودن حق و حقوق زن مرد بارها تاکید کشده است.

ماموستا راستی افزود: متاسفانه امروز جوامع غربی به بهانه دفاع از حقوق زنان بی بند و باری و فساد را در میان دیگر جوامع رواج داده و از زن به عنوان یک کالای تجاری بهره برداری می کنند.

وی یادآور شد: امروز و در سایه نظام اسلامی بانوان در کشور ما به عنوان الگوی زنان دیگر نقاط جهان به شمار می روند چرا که علاوه بر تربیت فرزندانی صالح و سالم در همه زمینه ها دوشادوش مردان حضور مثمر ثمر و با برکتی داشته اند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: افزایش مواد مخدر ریشه در معضلات و مشکلات جامعه دارد و زمانی که جامعه سالم و پاک باشد نه تنها پدیده شوم مواد مخدر بلکه دیگر معضلات و بزه کاری های اجتماعی نیز وجود نخواهند داشت.

وی گفت: باید به جای مقابله با توزیع این بلای خانمان سوز با برگزاری برنامه های مختلف، فرهنگ خانواده ها را در زمینه عدم استفاده از آن بالا برده و خود افراد جامعه را درگیر مبارزه با آن نمود.

ماموستا راستی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت فرهنگ سازی و تلاش برای نهادینه کردن و اطلاع رسانی مضررات مصرف ایم مواد با تکیه بر دستورات دین مبین اسلامی بهترین راهکار مبارزه با آن به شمار می رود.