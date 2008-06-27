۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

ماموستا راستی:

قضاوت صحیح و اسلامی آرامش و امینت را به دنبال خواهد داشت

سنندج - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت سنندج قضاوت صحیح و اسلامی در جامعه را باعث ایجاد آرامش و امینت پایدار خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد امین راستی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: زمانی که قضاوت ها صحیح و بر پایه دستورات دین مبین اسلام باشد آرامش و امنیت در جامعه تضمین خواهد شد.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی اجرای عدالت در جامعه و ریشه کن کردن ظلم و ستم و گرفتن حق مظلوم از ظالم بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای قضاوت در دین مبین اسلام گفت: حضرت محمد (ص) بعد از مبعوث شدن به پیامبری قضاوت اسلامی را در بین مسلمانان رواج داده و بر اجرای صحیح قوانین و نهادینه کردن عدل الهی در جامعه تاکید فرمودند.

ماموستا راستی افزود: شهید مظلوم آیت الله بهشتی با استناد به دستوارت دین مبین اسلامی و آیات نورانی قرآن پایه های قضاوت اسلامی در کشور را بنیان نهاد که دشمنان انقلاب و اسلام با توطئه های شیطانی خود این شخصیت بزرگوار را مظلومانه به شهادت رساندند.

وی به جایگاه رفیع قضاوت در جامعه اسلامی ایران اشاره نمود و تصریح کرد: همه مسئولین و دست اندرکاران قوه قضائیه باید آگاه باشند جایگاه و منصبی را که در اختیار دارند بسیار والاست و با دقت نظر تمام در پی اجرای صحیح قانون و نهادینه کردن عدالت در جامعه تلاش نمایند.

امام جمعه موقت سنندج ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته زن و مقام مادر گفت: جایگاه زنان در جامعه های اسلامی هیچ تفاوتی با مردان ندارد و در آیات قرآن کریم و روایات مختلف بر مساوی بودن حق و حقوق زن مرد بارها تاکید کشده است.

ماموستا راستی افزود: متاسفانه امروز جوامع غربی به بهانه دفاع از حقوق زنان بی بند و باری و فساد را در میان دیگر جوامع رواج داده و از زن به عنوان یک کالای تجاری بهره برداری می کنند.

وی یادآور شد: امروز و در سایه نظام اسلامی بانوان در کشور ما به عنوان الگوی زنان دیگر نقاط جهان به شمار می روند چرا که علاوه بر تربیت فرزندانی صالح و سالم در همه زمینه ها دوشادوش مردان حضور مثمر ثمر و با برکتی داشته اند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: افزایش مواد مخدر ریشه در معضلات و مشکلات جامعه دارد و زمانی که جامعه سالم و پاک باشد نه تنها پدیده شوم مواد مخدر بلکه دیگر معضلات و بزه کاری های اجتماعی نیز وجود نخواهند داشت.

وی گفت: باید به جای مقابله با توزیع این بلای خانمان سوز با برگزاری برنامه های مختلف، فرهنگ خانواده ها را در زمینه عدم استفاده از آن بالا برده و خود افراد جامعه را درگیر مبارزه با آن نمود.

ماموستا راستی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت فرهنگ سازی و تلاش برای نهادینه کردن و اطلاع رسانی مضررات مصرف ایم مواد با تکیه بر دستورات دین مبین اسلامی بهترین راهکار مبارزه با آن به شمار می رود.

کد مطلب 706557

