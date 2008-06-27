42 هزار مورد مشاوره قضایی در استان فارس صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور در سخنرانی قبل ازخطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان فارس طی سال های 86 و 87 افزود: با احتساب این آمار مشاوره های قضایی استان در سال 86نسبت به سال 85 حدود 70درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین در حوزه اختصاص وکیل معاضدتی به افرادی که استطاعت گرفتن وکیل ندارد نیز در سال 86 حدود دو هزار و 114 نفر از این خدمات در سطح استان بهره جستند که نسبت به سال های قبل افزایش مناسبی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به وضعیت وقوع جرائم در سطح استان نیز بیان کرد: در حوزه ارتقا امنیت در پرتو تعامل اعضای شورای تامین استان و اجرای برنامه های پیشگیرانه، شاخص های امنیتی فارس در سال گذشته بهبود یافته به نحوی که در بروز قتل عمد 28درصد، سرقت مسلحانه31درصد، آدم ربایی 56درصد و تجاوز به عنف 25درصد نسبت سال قبل تر با کاهش آمار وقوع مواجه هستیم.

سیاوش پور در خصوص عملکرد شورای حل اختلاف استان نیز گفت: شوراهای حل اختلاف فارس با برخورداری از یک هزار و 200شعبه و 514شعبه تخصصی و چهار هزار نفر عضو 42درصد از پرونده های دادگستری استان را رسیدگی می کند.

وی در این رابطه اظهار داشت: در این شورا 36درصد از پرونده ها منجر به صلح و سازش شده و همچنین 32نفر محکوم به قصاص نیز از حکم قصاص رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادگستری استان فارس گفت: در حال حاضر 12واحد قضایی استان به سیستم مدیریت پرونده های قضایی ( CMS )مجهز شده و تا پایان سال جاری این نرم افزار را در تمام استان توسعه می دهیم.

سیاوش پور تاکید کرد: با اجرای این طرح، کل سیستم دادگستری استان از شکل دفتری به مکانیزه تبدیل شده و پاسخگویی به ارباب رجوع نیز به سهولت انجام می شود و حتی مردم می توانند از طریق اینترنت در هر جای ایران پرونده خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری پیگیری کنند.