کشورهای مختلف متقاضی الگوگیری از قوه قضائیه ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان ظهر امروز در جمع نمازگزاران جمعه سمنان به مناسبت هفتم تیر روز قوه قضائیه گفت: ایجاد شوراهای حل اختلاف، احیاء دادسراها و تشکیل شورای قضایی استان از اقدامات دستگاه قضایی در استان سمنان بود.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف با هدف صلح وسازش در کشور ایجاد شده است و آراء آنها با حکم دادسراها و شعب دادگاه ها برابری می کند.

به گفته وی، از اقدامات مهم دستگاه قضایی در استان سمنان تشکیل شورای قضایی بوده است که با هدف هماهنگی بین دستگاه های قضایی در استان تشکیل شده است.

ستوده تعداد شورای های خحل اختلاف استان را 340 شعبه عنوان کرد و گفت: 86 قاضی در استان سمنان به امر قضاوت مشغول هستند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان راه اندازی تلفن گویا دادگستری استان، صندوق پستی ارتباط با رئیس کل دادگستری و برنامه ملاقات عمومی در استان و شهرستان ها را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان کرد.