جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز هفته تعداد برنامه های خبری در حوزه اجتماعی از حجم کمی برخوردار است که در پی می آید.

تجلیل از قضات منتخب استان تهران

مراسم تجلیل از قضات و کارمندان منتخب شورای قضائی استان تهران با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه برگزار می شود.

ساعت برگزاری این مراسم، 8 صبح و مکان آن، سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) است.

افتتاحیه بوستان 15 خرداد

بوستان 15 خرداد واقع در جنوب غربی تهران، با حضور دکتر قالیباف، شهردار تهران افتتاح می شود.

این بوستان در منطقه 18 شهرداری تهران، به نشانی یافت آباد- میدان معلم- خیابان تختی- خیابان شهید یادگار- روبروی درب شرکت تولیددارو، قرار دارد و زمان برگزار مراسم نیز 9 صبح است.

همایش اسلام و آسیبهای اجتماعی

نخستین همایش اسلام و آسیبهای اجتماعی طی روزهای 10 و 11 تیر ماه جاری در محل سالن همایش های وزارت کشور برگزار می شود.

به همین جهت، حجت الاسلام محمدی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به همراه دکتر گلزاری، دبیر علمی این همایش، طی نشست خبری که ساعت 10 صبح امروز در سالن کنفرانس سازمان بهزیستی واقع در ضلع شمالی پارک شهر- خیابان شهید فیاض بخش- طبقه 9 برگزار می شود، به تشریح اهداف این همایش می پردازند.

افتتاح نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری دارو و بهداشت و درمان ایران و عراق

مراسم افتتاحیه نخستین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری دارو، بهداشت و درمان ایران و عراق، ساعت 15 با حضور مقامات و مسئولین دو کشور، بازرگانان و صاحبان صنایع، در سالن اجتماعات هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.