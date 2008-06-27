به گزارش خبرگزاری مهر، "امشب" برنامه‌ای است 20 دقیقه‌ای از تأمین برنامه شبکه دو که تابستان امسال هر روز جز جمعه‌ها پس از بخش خبری 30/22 و پیش از فیلم سینمایی جشنواره تابستانی 87 پخش می‌شود.

علاوه بر صدیق و جوان، عواملی که تاکنون حضور آنها در این برنامه قطعی شده عبارتند از امید سهرابی نویسنده، ابوالفضل احمدیان کارگردان تلویزیونی، محمد علیزاده صدابردار و رضا نمازی تصویربردار و نورپرداز.

بخش‌های نمایشی، دعوت از هنرمندان و ورزشکاران، معرفی فیلم انتخابی هر شب و اخبار تئاتر و سینما از جمله بخش‌های "امشب" است که روزهای جمعه از ساعت 50/16 تا 30/17 روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.