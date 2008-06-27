۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

جوان و صدیق از فردا با "امشب" می‌آیند

برنامه تلویزیونی "امشب" با اجرای رامبد جوان و امیرحسین صدیق از فردا شنبه هشتم تیرماه هر شب ساعت 30/23 روی آنتن شبکه دو می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "امشب" برنامه‌ای است 20 دقیقه‌ای از تأمین برنامه شبکه دو که تابستان امسال هر روز جز جمعه‌ها پس از بخش خبری 30/22 و پیش از فیلم سینمایی جشنواره تابستانی 87 پخش می‌شود.

علاوه بر صدیق و جوان، عواملی که تاکنون حضور آنها در این برنامه قطعی شده عبارتند از امید سهرابی نویسنده، ابوالفضل احمدیان کارگردان تلویزیونی، محمد علیزاده صدابردار و رضا نمازی تصویربردار و نورپرداز.

بخش‌های نمایشی، دعوت از هنرمندان و ورزشکاران، معرفی فیلم انتخابی هر شب و اخبار تئاتر و سینما از جمله بخش‌های "امشب" است که روزهای جمعه از ساعت 50/16 تا 30/17 روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.

کد مطلب 706585

