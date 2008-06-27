نگران برنامه فشرده مسابقات هستیم / مشکلی از بابت تیمهای همگروه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اینیلیف پس از همگروهی با استرالیا، ژاپن، بحرین، ازبکستان و قطر گفت : " به نظرم تیم های این گروه خوب هستند و مشکلی از این بابت ندارم. اما ما باید روز 6 سپتامبر در دوحه به مصاف قطر برویم و چهار روز بعد در تاشکند میزبان استرالیا باشیم".

رحیم اینیلیف همچنین گفت : " مشکل بعدی ما بازی روز 11 فوریه در سرمای تاشکند برابر بحرین است. من از بازی با ژاپن و استرالیا که به بازی اروپایی ها نزدیک ترند علاقه بیشتری دارم. برای همین هم با چند اروپایی بازی دوستانه خواهیم داشت. ما همه حریفان را می شناسیم به خصوص بحرین را که در بازیهای دور قبل و در بازی پلی آف برابر آنها شکست خوردیم".

