  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

سرمربی تیم ملی ازبکستان :

نگران برنامه فشرده مسابقات هستیم / مشکلی از بابت تیمهای همگروه نداریم

نگران برنامه فشرده مسابقات هستیم / مشکلی از بابت تیمهای همگروه نداریم

رحیم اینیلیف سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان گفت پروازهای طولانی و برنامه فشرده بازیها نگرانی اصلی او در راه صعود به جام جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اینیلیف پس از همگروهی با استرالیا، ژاپن، بحرین، ازبکستان و قطر گفت : " به نظرم تیم های این گروه خوب هستند و مشکلی از این بابت ندارم. اما ما باید روز 6 سپتامبر در دوحه به مصاف قطر برویم و چهار روز بعد در تاشکند میزبان استرالیا باشیم".

رحیم اینیلیف همچنین گفت : " مشکل بعدی ما بازی روز 11 فوریه در سرمای تاشکند برابر بحرین است. من از بازی با ژاپن و استرالیا که به بازی اروپایی ها نزدیک ترند علاقه بیشتری دارم. برای همین هم با چند اروپایی بازی دوستانه خواهیم داشت. ما همه حریفان را می شناسیم به خصوص بحرین را که در بازیهای دور قبل و در بازی پلی آف برابر آنها شکست خوردیم".

کد مطلب 706610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها